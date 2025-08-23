Cómo limpiar el filtro del aire acondicionado para evitar la acumulación de suciedad

La instalación de aire acondicionado cada vez está más presente en los hogares españoles. Este electrodoméstico de uso cotidiano se ha convertido en un elemento fundamental para muchas personas. No obstante, para que funcione de manera correcta es fundamental realizar un mantenimiento periódico.

En caso de no revisar el dispositivo, se pueden ocasionar problemas de rendimiento, aumentando su consumo eléctrico. Un uso frecuente del aire acondicionado incrementa la aparición de polvo, bacterias y ácaros en sus filtros.

Esta suciedad no solo afecta a tu factura, también a la calidad del aire de tu vivienda. Estos elementos en el aire pueden provocar síntomas como congestión nasal, irritación ocular, tos e incluso, empeorar un cuadro de asma o alergias.

Por este motivo, varios expertos recomiendan limpiar los filtros del aire acondicionado un mínimo de dos veces al año. Además, si se trata de un dispositivo con bomba de calor es recomendable aumentar esta limpieza hasta las cuatro anuales.

Afortunadamente, se puede realizar una limpieza sencilla siguiendo los pasos correctos. Es importante que antes de iniciar el proceso o utilizar cualquier producto, leas las instrucciones del fabricante.

Sigue estos pasos

Primero de todo, debes apagar y desconectar el dispositivo del aire acondicionado. Seguidamente, levanta la tapa frontal y retira los filtros. Con la ayuda de una aspiradora o un cepillo suave, elimina el polvo de la superficie. Después, puedes lavar los filtros con agua tibia y jabón neutro.

Por último, seca los filtros a la sombra antes de volver a instalar y encender el aire acondicionado. En sistemas de aire acondicionado por conductos o con filtros HEPA la limpieza puede resultar más compleja, por lo que siempre puedes recurrir a un servicio técnico especializado.

Finalmente, es importante destacar que la unidad exterior del aire acondicionado requiere la revisión de un profesional. Este aparato puede necesitar una desinfección o un cambio de batería.