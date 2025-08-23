Hospitales y centros de salud renovarán el mobiliario clínico por primera vez tras 20 años

El Servicio Extremeño de Salud (SES) invertá 19 millones de euros en la adquisición de nuevos equipos de tecnología sanitaria y, por primera vez en 20 años, la renovación del mobiliario clínico de hospitales y centros de salud. Equipamiento básico como colchones, camillas, mesillas, taquillas o sillones serán sustituidos tras más de dos décadas sin renovar pese a tratarse de algo "tan necesario y esencial" para el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes los contratos para la adquisición de estos suministros. "Nuevamente, es el compromiso de un Gobierno que invierte en sanidad pública. Nunca la sanidad ha tenido mayor dotación presupuestaria, sabiendo, por supuesto, que estas actuaciones van a redundar en que reciban mejores servicios los ciudadanos extremeños", ha destacado la consejera portavoz, Elena Manzano.

Nuevos equipos TAC

En primer lugar, se ha autorizado la licitación del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro nuevos equipos TAC (Tomografía Computarizada) por importe de 2,4 millones de euros. Estos equipos permitirán la renovación del parque tecnológico de las áreas de salud de Badajoz, Llerena-Zafra, Coria y Navalmoral de la Mata, "consolidando la equidad en el acceso a la alta tecnología y mejorando la calidad asistencial y la seguridad del paciente y de los profesionales".

Otros 2,9 millones de euros se destinarán a la compra de nuevas mesas de anestesia con monitorización integrada. Según detalla el Ejecutivo, algunos de los equipos que se utilizan en los centros sanitarios extremeños presentan "ciertos niveles de obsolescencia tecnológica" y no cuentan con los avances actuales en el campo de la asistencia sanitaria.

Renovación de mobiliario

Por último, se destinarán 13,8 millones de euros a la contratación, por acuerdo marco, del suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario clínico para diversos centros del SES. En el concepto de mobiliario clínico se engloban las camas (en sus distintas modalidades), colchones, sobrecolchones, mesillas, sillones, sillas de rueda, taquillas y camillas hidráulicas.

Este acuerdo marco pretende servir como sistema de racionalización de la contratación, consistente en la adquisición de este mobiliario conforme se necesite, bien por obsolescencia tecnológica del material existente o bien por su deterioro.