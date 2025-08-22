Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Fuegos forestales
Muere un hombre en el incendio de Cipérez, en Salamanca
EFE
Valladolid
Un hombre ha muerto este viernes en el incendio de Cipérez, en Salamanca. Se trata de la cuarta víctima en Castilla y León y la quinta en el conjunto de España en las últimas semanas.
