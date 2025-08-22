Café como el de cafetería por 44,99 euros: así es la nueva cafetera exprés de Lidl

Lidl ha lanzado una nueva cafetera exprés de 1100W y 1 litro de capacidad que promete revolucionar las mañanas de los amantes del buen café. Esta cafetera, pensada para ofrecer una experiencia similar a la de una cafetería profesional, ya está disponible en tiendas seleccionadas así como en su tienda online, con una excelente relación calidad-precio.

Con una potencia de 1100W y una bomba de presión de 15 bares, esta máquina garantiza una extracción de café intensa, con cuerpo y una crema espesa, como la que se sirve en cafeterías de alto nivel. Su depósito de agua de 1 litro permite preparar varias tazas.

El aparato cuenta también con una boquilla de vapor orientable, lo que permite espumar leche y preparar capuccinos o lattes de forma sencilla. Su diseño compacto, moderno y fácil de limpiar la convierte en una gran opción tanto para cocinas pequeñas como para quienes buscan practicidad sin renunciar al sabor auténtico del espresso.

La cafetera espresso de 1100 W y 1 litro de capacidad ya está disponible en Lidl a un precio accesible de 44,99 €, convirtiéndose en una opción muy competitiva para quienes buscan calidad sin gastar de más. Además, Lidl ofrece una versión retro de mayor capacidad (1,2 L) por 69,99 €, ideal para quienes prefieren un diseño más clásico con las mismas prestaciones.