¿Baleares o Canarias?: lanza la pregunta en TikTok y no alcanza consenso

¿Qué es mejor Canarias o Baleares? Así empieza el vídeo que ha compartido Noa Casanovas en la red social TikTok y que buscar lograr un ganador entre los dos archipiélagos españoles.

Canarias y Baleares tienen un fuerte peso en el turismo nacional e internacional, pero con diferencias marcadas. Canarias, situada frente a la costa africana, disfruta de un clima cálido todo el año, lo que le permite atraer visitantes incluso en invierno. Además del turismo, su economía se beneficia de un régimen fiscal especial y de su posición estratégica entre Europa, África y América.

Baleares, en cambio, se encuentra en el Mediterráneo y vive un turismo más estacional, con picos muy altos en verano. Mallorca, Ibiza y Menorca reciben cada año millones de turistas atraídos por sus playas, su gastronomía y su oferta cultural. A diferencia de Canarias, en Baleares se nota una mayor presión sobre el territorio durante la temporada alta, especialmente en términos de agua, vivienda y sostenibilidad.

Para lograr que uno de los dos archipiélagos destaque sobre el otro, el tiktoker ha sacado cuatro puntos a debate: playas, comida, personas famosas y forma de vida.

En cada apartado expone fotografías, como por ejemplo las papas arrugás o la butifarra, pero afirma rotundo, y aún consciente de que "le pueden funar", que "la mejor paella de España está en Baleares".

También expone el rostro de ídolos, como Quevedo o Rels B o Pedri y Nadal. Pero, como no encuentra un claro ganador, deja a sus seguidores que elijan. En este sentido, entre los comentarios se puede leer de todo, ya que las opiniones están muy divididas. Eso sí, hay quienes prefieren no elegir. "Son incomparables, eso es lo mejor. Cada uno tiene su encanto, sus playas, su gastronomía y su gente. Un orgullo de que las Islas Canarias y Baleares sean españolas", reza el comentario de una mallorquina.