El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza

El yate Madame Kate, una imponente embarcación de algo más de 60 metros de eslora, navega estos días por aguas ibicencas. Construido por el reconocido astillero holandés Amels y entregado en 2015 tras una refit en 2023, destaca por su acabado de pintura perlada efecto nacarado, una proa de estilo scimitar inspirada en la forma de una espada curva y detalles lumínicos personalizables que aportan un ángulo visual sofisticado, especialmente de noche .

De hecho, su acabado exterior no es común en este tipo de embarcaciones; tiene una pintura especial que refleja la luz con un brillo diferente, lo que permite que el yate se vea diferente según la hora del día y la intensidad del sol.

El propietario del Madame Kate es el magnate brasileño Alexandre Grendene Bartelle, cofundador de la empresa Grendene, uno de los mayores fabricantes de calzado sintético del mundo, junto con su gemelo. Como curiosidad, la compañía produce más de 250 millones de pares de zapatos al año y cuenta con casi una quincena de fábricas en Brasil. Es más, Grendene fue pionera en la fabricación masiva de sandalias de plástico a precios accesibles, revolucionando el mercado brasileño y mundial.

Características y precio del barco

Este impresionante megayate puede alojar hasta 12 invitados en seis camarotes y cuenta con una tripulación de 17 personas. Además, dispone de varios espacios comunes y áreas sociales diseñadas para el confort y el lujo de sus pasajeros. Entre ellos, destaca un beach club, un gimnasio y una amplia zona de entretenimiento, que incluye sistemas audiovisuales de alta gama, cine a bordo y espacios para actividades recreativas.

Se estima que su precio ronda los 70 millones de euros. En cuanto a sus costes operativos anuales, rondan los siete millones de euros, incluyendo mantenimiento, combustible, tripulación, seguros, amarre y otros servicios asociados a la operación de un superyate de lujo como el Madame Kate.