María Vila, calígrafa: "Qué interesante escribir algo de hace miles de años"

"¿Conocéis los jeroglíficos? ¿Quién dijo sí? ¿Y los papiros?". Con este tipo de preguntas, María Vila introduce el taller de caligrafía fenicia para niños y niñas de entre ocho y trece años impartido este miércoles en la biblioteca municipal de Sant Antoni. La actividad, organizada en el marco de las fiestas de Sant Bartomeu, combina historia, lenguaje y práctica del alfabeto fenicio y permite a los participantes experimentar una forma de escritura de "hace miles de años".

El taller dura aproximadamente dos horas y participan catorce niños y niñas. Desde la secretaría de la biblioteca comentan que "entre las personas inscritas hay usuarios que han venido personalmente a apuntarse, gente interesada que se ha inscrito a través de la web y niños de la escuela de verano municipal".

La actividad consta de dos partes: en la primera, se explica la historia de los fenicios en Ibiza y se escribe el abecedario para después, en la segunda parte, más artística, los participantes puedan escribir su nombre o el de otra persona en fenicio sobre papel de acuarela.

Taller de caligrafía fenicia en la bibioteca de Sant Antoni. / Toni Escobar

De derecha a izquierda

Durante la jornada, una de las frases que más se repite es: "Recordad, se escribe de derecha a izquierda". Una de las muchas peculiaridades del alfabeto fenicio es que para escribir las palabras hay que empezar de derecha a izquierda. En la primera parte, se elige la palabra Ibosim para pasarla al alfabeto fenicio. Para ello, se emplea la escritura a la inversa, "misobI", que posteriormente se transcribe a la escritura fenicia. Y con las demás palabras, igual. Después sacan las acuarelas y los lápices de tinta china. Así los niños y niñas del taller pueden escribir de forma más artística y expresiva.

La calígrafa María Vila lleva ocho años impartiendo talleres específicos de caligrafía en la isla. "Este es el tercer año que me llaman para celebrar las fiestas de San Bartomeu. No es mi primer taller con la biblioteca, pero sí de caligrafía fenicia, ya que también es nuevo para mí. Me parece interesante porque es la evolución de los que estuvieron aquí y es una bonita manera de celebrar la cultura de esta isla".

María Vila, en un momento del taller. / Toni Escobar

"Top de las artes"

También comenta el enfoque con el que está enseñando la caligrafía a los niños de estas edades: "De pequeños, se nos lo planteaba como si fuera un castigo, tener que repetir una y otra vez el mismo. Yo les enseño la caligrafía desde un punto de vista pictórico y caligráfico. También, sobre todo entre las niñas, la caligrafía moderna se puso de moda y eso ha ayudado bastante".

Vila concluye expresando que "la caligrafía es pintura, sobre todo en el mundo islámico lo hacen todo a través de la letra. Eso es como el top de las artes. Y en China también es el top de las artes, ya que creo que no se le llama caligrafía, sino dibujo de letras o algo parecido. Me parece muy bonito e interesante, y me encantaría que le cojan cariño, y que les llame la atención o les guste".