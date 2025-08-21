Larouco ya es el peor incendio de la historia de España según Copernicus

40.879. Es la cifra de hectáreas arrasadas que arrojan las últimas mediciones por satélite realizadas por el programa europeo Copernicus sobre el incendio de Larouco. Una cifra superior a la facilitada por la Xunta, que habla de más de 30.000 hectáreas calcinadas y ayer envió un helicóptero para realizar mediciones más precisas. El de Larouco -que ha pasado a Lugo tras cruzar el río Sil y se ha situado en Quiroga, a la entrada de O Courel- es el incendio más extenso de los cinco que permanecen activos este jueves, todos ellos en la provincia de Ourense, tras haberse estabilizado ayer el de Vilardevós-Moialde y hoy el de Carballeda de Avia y Beade después de seis días de lucha contra el fuego y 4.000 hectáreas afectadas.

Según las estimaciones de Copernicus, Larouco supera a los incendios de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora y León (31.500 ha), Sierra de la Culebra (Tábara, Zamora, en 2022, con 35.000 ha) y el de Minas de Río Tinto (Huelva, 2004, 34.000 ha).

Durante una visita al Puesto de Mando Avanzado de Quiroga para seguir la evolución de los incendios que afectan la provincia de Lugo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que Larouco es el incendio "que más preocupa desde el inicio y que previsiblemente alcanzará todavía una mayor extensión". No obstante, aseguró que los técnicos ya están trabajando en el perímetro y que el siguiente paso será avanzar hacia su estabilización. Acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde del municipio, José Luis Rivera, Rueda quiso agradecer de manera expresa el esfuerzo de todos los equipos que participan en la extinción, desde las brigadas autonómicas, la UME, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y Protección Civil, hasta los propios vecinos, "que en los momentos más duros también arrimaron el hombro".

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco. / AP/LaPresse

Cinco incendios activos

En cuanto a la situación meteorológica, el presidente gallego advirtió de la previsión de subida de temperaturas durante la jornada de hoy, aunque confía en que las lluvias anunciadas para la próxima semana ayuden en la lucha contra el fuego. "Nos enfrentamos a una nueva modalidad de incendios, los llamados de sexta generación, y el de Larouco es un claro ejemplo", apuntó, recordando las dificultades que generan las corrientes de aire y las explosiones térmicas por los cambios de temperatura.

Pese a la complejidad del escenario, Rueda se ha mostrado optimista y ha ratificado que ya se está trabajando en un plan de "desescalada" que permita el regreso del personal desplazado desde otras comunidades, una vez que los técnicos determinen que los incendios están bajo control. "Queda mucho trabajo por delante, pero la situación está mucho mejor de lo que era y confiamos en que siga esa tendencia", ha dicho.

Mientras, cinco fuegos permanecen este jueves aún activos en Galicia después de que anoche la Xunta afinase las mediciones y elevase la cifra total de hectáreas arrasadas este verano hasta casi 92.000 (Copernicus eleva a 158.101 las hectáreas arrasadas por los incendios en Galicia en agosto). Esta cifra se ha visto aumentada a lo largo de la noche en 600 ha, que han ardido en el incendio de Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte) que afecta a Pena Trevinca y ya ha devorado 2.600 ha. (los guías de Terras Altas de Trevinca estiman las hectáreas arrasadas por el fuego en entre 3.000 y 5.000). Durante la madrugada no se registraron nuevos confinamientos o evacuaciones en Ourense, que sigue en nivel 2 de emergencia, aunque los técnicos mantienen la vigilancia sobre los núcleos que pueden verse afectados por las llamas.

Se mantienen activos los incendios de Larouco-Seadur; Chandrexa de Queixa y Vilariño, (19.000 ha); Oímbra (17.000); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); y Carballeda de Valdeorras-Casaio (antes denominado A Veiga-A Ponte, 2.600 ha). Están estabilizados los de Carballeda de Avia y Beade (4.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, con 3.500 ha); Vilardevós-Vilar de Cervos (900 ha); Vilardevós-Moialde (600 ha); y Vilardevós-Fumaces y A Trepa (100 ha); Montederramo-Paredes (120 ha); y Riós-Trasestrada (20 ha). Por otra parte, han sido controlados en las últimas horas, Agolada-O Sexo (400 ha) y O Saviñao-Chave (60ha).

Siguen graves el bombero y los tres brigadistas heridos en Ourense

Los tres brigadistas y el bombero heridos durante los operativos de extinción continúan ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña con pronóstico grave y muy grave. Según el último parte médico, el brigadista más joven, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. Está estable pero el pronóstico es muy grave.

Otro de los brigadistas, de 23 años, con pronóstico grave por quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y también con intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente. El tercero de ellos, de 25 años, está estable dentro de la gravedad. Presenta quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y, como sus compañeros, intoxicación por inhalación de humo. El último de los ingresados es un bombero de 46 años que también está estable dentro de la gravedad. Presenta quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.

Vista aérea tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en San Vicente de Arriba, Ourense. / EP

Medidas para regenerar las zonas afectadas

Durante una visita a las aldeas de Fervenza, en O Barco de Valdeorras, y San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha aegurado que el Ejecutivo central ya trabaja en la definición de medidas que apoyen la regeneración de zonas afectadas. Allí ha recordado que "tal y como anuncio el presidente del Gobierno, el próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil de estas áreas".

Esta declaración permitirá, una vez se extingan los fuegos, acompañar, en coordinación con el resto de administraciones, en las tareas de reparación de daños y de reconstrucción. El delegado ha recordado que la prioridad es la "extinción completa de las llamas y la protección de la población y del territorio", pero el Gobierno central ya trabaja "en el paso siguiente", que es la regeneración de las zonas afectadas.

Prisión provisional por un fuego en Vilardevós

El vecino del municipio ourensano de Vilardevós detenido como presunto autor de un incendio forestal registrado en esa localidad el pasado 1 de agosto, que arrasó 578,7 hectáreas y en el que resultaron dos personas heridas, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por estos hechos. El hombre, de 47 años, está investigado por un delito de incendio forestal por presuntamente prender ese fuego, informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Ante la jueza del Tribunal de Instancia 1 de Verín, en funciones de guardia, se ha acogido a su derecho a no declarar. La jueza ha tomado esa decisión al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga -debido a la gravedad de la pena que se le podría imponer y a sus circunstancias personales-.