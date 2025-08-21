Invasión de cucarachas: así es la especie gigante que vuela y se extiende por Ibiza
Puede portar patógenos y desencadenar alergias o problemas respiratorios
Jorge López
Pocos insectos provocan tanto rechazo como una cucaracha. Aunque inofensivas en la mayoría de los casos, estos insectos despiertan en los humanos una mezcla de asco, miedo y repulsión. Y es que estos bichos son plagas que, generalmente, se relacionan con la suciedad. España vive en este momento una nueva invasión de cucarachas, más concretamente de la cucaracha americana, que puede volar y son las más grandes de su especie.
Estudios recientes indican que la cucaracha americana está presente ya en aproximadamente el 90 % de las provincias españolas, especialmente en zonas costeras como las Islas Baleares, aunque también se han visto en la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. Es más, en 1968 ya se documentó su presencia en todas las islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
Según técnicos especializados en control de plagas, existen principalmente dos especies: la cucaracha americana, que es la más común en zonas urbanas, alcantarillas y puede acabar entrando en cocinas y viviendas, es decir, más visible en ambientes externos y húmedos; y la cucaracha alemana, más adaptada a interiores y zonas con alimentos.
¿Por qué prosperan en Ibiza? Porque aquí encuentran un clima favorable. La isla tiene una temperatura media anual que ronda los 21 °C, inviernos suaves y veranos cálidos. Estos factores prolongan su ciclo reproductivo. A esto se suma que en la isla hay muchas tuberías y arquetas obsoletas que facilitan su refugio y propagación.
La cucaracha americana mide entre 3.5 y 4 cm, vuela en noches húmedas y, aunque no suele infestar interiores tanto como la alemana, puede portar patógenos (bacterias como Salmonella o E. coli) y desencadenar alergias o problemas respiratorios. De hecho, se considera un desafío creciente en control de plagas urbanos: representa casi la mitad de los servicios profesionales en España.
Control de las plagas
Por ello, los expertos recomiendan tomar una serie de medidas para controlar su presencia en las casas. Entre ellas, evitar los focos: sellar grietas, revisar puertas, contadores y arquetas. Mantener buena higiene: limpiar restos de comida, acúmulo de humedad y residuos. Hacer un uso responsable de insecticidas: rotar productos activos cada cinco años para evitar resistencia Y contratar profesionales para infestaciones persistentes o si aparecen ejemplares regularmente.
