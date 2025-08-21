Ibiza copa las nominaciones a mejor discoteca del mundo

Ningún lugar del planeta concentra tantos establecimientos de ocio nocturno que optan a coronarse como mejor discoteca del mundo. O de conseguir colocarse entre los cien mejores en The World’s 100 Best Clubs. En total, son 17 locales de la isla los que están nominados para la edición de este año, en la que un total de 545 salas de ocio nocturno de 73 países se disputan un lugar en este top 100. La lista se dará a conocer el 19 de noviembre en Valencia en una gala que presentará la dj ibicenca Anna Tur junto al también dj Judge Jules.

Así lo informó este jueves por la tarde la asociación Ocio de Ibiza, que destacó, además, que «España se consolida como una de las principales potencias mundiales del sector del ocio nocturno de calidad», ya que aporta 81 locales nominados. Esto lo convierte en el segundo país con más locales candidatos, por detrás de Estados Unidos, que cuenta con un total de 85 nominaciones.

«Actualmente, estos 81 locales de ocio nocturno españoles se hallan compitiendo junto a otros 464 locales de un total de 72 países más que desean hacerse con un lugar en esta prestigiosa lista que anualmente hace pública la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), asociación a la que se encuentra adherida la patronal estatal del ocio nocturno Spain Nightlife», indica Ocio de Ibiza en el comunicado. Por comunidades, Cataluña es la que cuenta con más aspirantes, 23, seguida de Baleares, con 18. Hay que tener en cuenta, que todos menos uno de los clubes de las islas son de Ibiza, por lo que la isla es el lugar más pequeño que concentra un mayor número de nominados. Le siguen Andalucía con 15, Madrid con 10, Comunidad Valenciana con 7, Canarias con 4 y Euskadi con 2, mientras que Galicia y Murcia cuentan con un local nominado cada una de ellas.

«Cabe destacar que Ibiza, una vez más y ya por séptima edición consecutiva, es el destino que más locales nominados aporta de todo el mundo, con 17 nominados», indica la nota, que detalla otros destinos de España que también concentran «un buen número de nominados»: Barcelona y Marbella con 11, Madrid con diez y Tenerife y Lloret de Mar con cuatro locales nominados cada uno de ellos. Los 17 locales nominados que aporta Ibiza, son: [UNVRS], Amnesia, Blue Marlin, Café Mambo, Club Chinois, DC-10, Destino, Eden, Hï, Ibiza Rocks, Linekers, Lío, Nassau Beach Club, O Beach, Pacha, Playa Soleil y Ushuaïa.

La cifra total de locales nominados a nivel mundial asciende a 545 procedentes de 73 países diferentes, pero sólo cien de ellos accederán a la lista definitiva y tan sólo uno se hará con el Golden Moon Award y será elegido el mejor club del mundo en 2025. «Entre los países que siguen a España en cifra de clubes nominados los hay de gran tradición en el ocio nocturno como Reino Unido (45), Australia (25), Colombia (24), Italia (22) o Canadá (20), así como otros importantes como Francia, Alemania, México, Singapur, China, Grecia, Tailandia o Croacia», indica la asociación.

Además del premio al mejor club, se entregarán otros galardones: proyecto innovador de ocio nocturno, local más sostenible, mejor iniciativa inclusiva de ocio nocturno, artista revelación, mejor evento, mejor proyecto colaborativo en seguridad del ocio nocturno, mejor festival, mejor actuación en excelencia y protección para clientes y trabajadores, premio a la trayectoria destacada, mejor grupo empresarial, premio a la trayectoria profesional de dj y mejor dj del mundo en 2025.