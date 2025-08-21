Ibiza: curiosidades que quizás no sabías sobre la isla blanca

Cuando se habla de la isla de Ibiza, la mayoría de personas coinciden en lo mismo: playas idílicas, gran variedad de restaurantes, música electrónica y vida nocturna sin descanso. Sin embargo, la mayor de las Pitiusas tiene otra cara aún desconocida para muchos. Desde lugares arqueológicos hasta parajes naturales únicos, Ibiza es también un destino ideal para quienes buscan cultura, tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Un ejemplo de su riqueza histórica es Dalt Vila, la ciudad amurallada que corona Eivissa, la capital de la isla. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este lugar conserva restos de civilizaciones fenicias, romanas y árabes. Caminar por sus calles empedradas permite descubrir la importancia estratégica que tuvo Ibiza hace décadas.

Otro de sus tesoros es la sal, conocida como el 'oro blanco' ibicenco. Ses Salines, explotado desde tiempos cartagineses, no solo es parte del patrimonio económico e histórico, sino también un enclave natural protegido.

Asimismo, bajo aguas ibicencas crece la posidonia oceánica, la planta responsable de la transparencia y salud del mar.

Pero hay más, aunque quizás más espiritual que real: es Vedrà. Este icónico islote ha sido fuente de leyendas durante siglos. Hay quienes aseguran que tiene propiedades magnéticas, otros que es un punto de energía espiritual, e incluso se le ha relacionado con avistamientos de ovnis.