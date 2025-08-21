¿Es bueno tener salamanquesas y lagartijas en casa? Mitos, verdades y consejos

En las últimas semanas, principalmente por la época veraniega en la que nos encontramos, residentes de distintas zonas urbanas y rurales han reportado un incremento en la presencia de lagartijas y salamanquesas dentro de sus viviendas. Estos reptiles, aunque inofensivos, suelen aparecer con mayor frecuencia en épocas de calor o humedad, condiciones que favorecen tanto su actividad como la de los insectos de los que se alimentan.

Expertos en fauna explican que la aparición de estos pequeños animales es, en muchos casos, un indicador de un ecosistema doméstico equilibrado. Y es que las lagartijas cumplen una función importante en el control biológico de plagas, ya que se alimentan de mosquitos, cucarachas, arañas y otros insectos.

A diferencia de lo que muchas personas creen, no representan un peligro para las personas. Estos reptiles no son venenosos ni agresivos y, además, suelen evitar el contacto humano. De hecho, en algunas culturas su presencia es considerada un signo de buena suerte o protección contra energías negativas, lo que ha contribuido a su aceptación en ciertos hogares.

Su capacidad de desprender y regenerar la cola se ha interpretado en muchos lugares como un símbolo de renovación, superación de obstáculos y adaptación. En regiones como Asia, África y América Latina también se les atribuye un papel espiritual, creyendo que su presencia aleja malas energías y anuncia cambios positivos. Por eso, ver una lagartija en casa se interpreta en algunos contextos como un buen augurio o una señal de que el hogar está protegido.

Pese a ello, su aparición puede llegar a ser molesta. Para evitar que entren al hogar, se recomienda reducir la iluminación exterior durante la noche, sellar rendijas o grietas por donde puedan colarse y mantener una buena higiene para evitar la proliferación de insectos que puedan atraerlas.