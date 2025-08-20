El yate ROE está en Ibiza: 55 millones de euros en diseño y exclusividad

En el mundo de los superyates, el ROE se está ganando, poco a poco, su lugar gracias a su impresionante diseño y características. Construido por el astillero turco Turquoise Yachts y entregado en 2021, este barco de 73 metros combina lujo y funcionalidad.

Detrás de su diseño, tanto exterior como interior, está Ken Freivokh, quien logró crear un espacio que no solo es elegante, sino también cómodo. El yate mide 14,2 metros de ancho y tiene un calado de cuatro metros; además, puede alcanzar hasta 17 nudos de velocidad.

El ROE tiene capacidad para un total de 12 invitados y cuenta con una tripulación de 19 personas para atender todas sus necesidades. Fue construido como un proyecto personalizado para un propietario privado, lo que significa que cada detalle está pensado para satisfacer gustos muy específicos y altos estándares de calidad.

Cuenta, además, con zonas de entretenimiento que pueden incluir piscina o jacuzzi, gimnasio, cocina profesional y espacios para deportes acuáticos. Todo ello complementado con áreas privadas para la tripulación y tecnología avanzada.

Aunque no se conoce la identidad del dueño, se espera que este yate navegue principalmente por el Mediterráneo durante el verano.

Con un precio estimado en 55 millones de euros, el ROE no solo es una embarcación, sino una muestra de exclusividad y buen gusto en el mundo náutico.