Una tripulante de cabina desvela cómo soportar vuelos largos: "Uno de los puntos importantes es vestirse con ropa cómoda y holgada"

Verano es la época donde hay más movimiento en los aeropuertos, ya que los ciudadanos deciden viajar para disfrutar de las vacaciones. No obstante, viajar siempre da respeto por la velocidad y la altura que coge el avión. Además, hay dos momentos clave del vuelo: el despegue, el más peligroso, y el aterrizaje.

También, una de las cosas más incómodas durante el vuelo es no encontrarse cómodo en el asiento. Por ello, Sonia Sevilla, tripulante de cabina de Level, ha concedido una entrevista con National Geographic para desvelar cómo soportar vuelos largos, entre otros aspectos.

El primer consejo que otorga es "vestirse con ropa cómoda y holgada", aparte de "llevar una chaquetilla o manta porque la temperatura del avión puede variar bastante".

Uno de los aspectos que considera clave es "levantarse cada hora, u hora y media, y andar un poco en cabina, estirar las piernas para que la circulación fluya". Por esta razón, aconseja "usar calcetines de compresión".

A lo que respecta a su kit básico para viajar, Sonia desvela que "lo esencial es un antifaz y tapones para los oídos, para descansar lo máximo posible", debido a que si hay mucha luz "para mí es imposible dormir".

Sobre la comida, la tripulante de comida desaconseja comidas muy pesadas y bebidas alcohólicas, ya que "comer muy pesado te impide poder descansar bien, porque cuesta más hacer la digestión, y te costará más dormirte".

"Lo más recomendado es beber agua, alguna infusión suave o incluso snacks ligeros que ayuden a sentirse bien durante el trayecto", expone en National Geographic.

Antes de ir a trabajar, Sonia comenta que su truco "es dormir una siesta antes de salir a trabajar. Y unas horas antes hago algo de ejercicio, como salir a caminar o ir a entrenar. Eso hace que me active y vaya al vuelo con más energía".