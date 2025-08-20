La playa española que hay que visitar al menos una vez en la vida: agua cristalina y arena blanca

Cada verano, muchos españoles sienten la necesidad de desconectar de la rutina y viajar a un lugar para recargar pilas. Y para muchos ese sitio ideal es la playa. Pero no se trata solo de buscar sol y mar, sino de encontrar ese rincón que sea especial y que permita pasar tiempo lejos de la vorágine del día a día.

España cuenta con una enorme diversidad de playas, desde largas extensiones de arena fina hasta calas escondidas entre acantilados, lo que convierte la elección en una auténtica aventura. Esto hace que, verano tras verano, los españoles aprovechen para descubrir o volver a disfrutar esos lugares únicos.

En este sentido, una de las playas que hay que visitar al menos una vez en la vida está en Baleares, concretamente en Formentera. Esta isla, con su ambiente sereno y sus paisajes naturales, alberga uno de los arenales más impresionantes del país: ses Illetes. Ubicada en la parte norte de la isla, se ha ganado un lugar imprescindible para quienes buscan una experiencia junto al mar que sea realmente especial.

¿Qué tiene de especial?

Ses Illetes destaca por su arena blanca y muy fina y por sus aguas transparentes y de un color turquesa que evoca las playas caribeñas. A diferencia de otras zonas más urbanizadas, este paraje conserva un entorno casi virgen al formar parte del Parque Natural de Ses Salines, con dunas y vegetación que mantienen intacta la esencia natural de la isla pitiusa.

Este rincón se ha convertido en uno de los lugares más deseados del Mediterráneo, perfecto para quienes quieren relajarse y conectar con la naturaleza. Por todo esto, ses Illetes es una parada obligatoria para quienes visitan España y buscan una playa que combine belleza y tranquilidad.