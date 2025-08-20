El nuevo invento de Ikea permite controlar la luz y temperatura en casa por menos de 40 euros

En plena ola de calor y con el precio de la electricidad al alza, muchos hogares buscan soluciones prácticas para mantener una buena temperatura sin recurrir todo el día al aire acondicionado. IKEA es consciente de ello, y uno de sus productos más buscados este verano es el estor FRIDANS, una opción económica que bloquea la entrada de luz y ayuda a mantener el hogar más fresco.

Este estor, disponible en varias medidas y colores, destaca por su tejido completamente opaco que impide el paso de la luz. Esto no solo mejora el descanso durante el día, sino que también evita reflejos en pantallas y aporta una privacidad total, algo muy valorado en pisos con ventanas expuestas directamente a la calle.

Además, actúa como una barrera térmica: en verano, reduce la entrada de calor, y en invierno ayuda a retener el frío del exterior. Esto se traduce en un ahorro energético y en una mayor eficiencia en la climatización del hogar, sin necesidad de grandes inversiones.

Otro punto a favor es su diseño seguro, sin cordones visibles, pensado para hogares con niños pequeños. El mecanismo de apertura se acciona mediante una varilla, lo que elimina riesgos innecesarios.

La instalación también es sencilla. Puede colocarse tanto en el marco de la ventana como en el techo o la pared, y algunos usuarios lo adaptan a sus medidas cortando el tejido por los bordes. A ello se suma que el material con el que está fabricado es poliéster 100% reciclado, lo que le da un punto a favor en términos de sostenibilidad.

Con precios que parten desde los 14,99 euros para los modelos más pequeños hasta los 39,99 euros los más grandes, el FRIDANS se ha convertido en una de las alternativas más populares de IKEA en los últimos meses. Las valoraciones de los clientes son, en su mayoría, positivas, destacando la facilidad de uso y el efecto de oscurecimiento total.