Eva Tur: "No se puede enseñar ciencias naturales sin estar en un laboratorio"

Esta tarde darán inicio las fiestas de Sant Agustí 2025 con el 'Taller de Ciència' de Eva Tur, docente de Secundaria, divulgadora científica y responsable de Eiviciència. La actividad destinada a niños de entre siete y diez años, se llevará a cabo a las 19 horas en el espacio de Es Tancó de Can Curt. Con el aforo ya completo y cuatro experimentos programados para la velada, Tur habla sobre su visión de la ciencia en el ámbito educativo, el ‘Efecto tijera’ y la divulgación de estas disciplinas.

¿Qué actividades harán en el 'Taller de Ciència' esta tarde para los niños de siete a diez años?

Haremos cuatro experimentos sobre diferentes aspectos de la ciencia. Por ejemplo, hay uno en el que se separa el hierro de los cereales con un imán, con lo que se habla de composición de materiales, de fuerzas, de física y de química. Luego hacemos otro sobre densidades en el que se separan líquidos con diferentes densidades. También tenemos otro experimento de matemáticas. Y, por último, hacemos helados.

¿Cuál es el objetivo de este taller?

Además de las actividades, se les da la explicación correspondiente. Lo que intento es no solo hacer los experimentos, sino también explicar por qué se producen. Hay que buscar el fundamento científico de todo.

El taller tiene plazas limitadas, ¿cuántas hay?

Son doce y ya está completo. Es el único taller que hago con ellos por amor a la ciencia, pero ya no tengo tiempo y se llena enseguida.

Ha impartido cursos a alumnos de diferentes edades durante muchos años. ¿Quiénes son más receptivos?

Cuando son pequeños, tienen más inquietudes y buscan el porqué de las cosas. Pero si son muy pequeños tampoco les puedes explicar la causa de todo. Es cierto que en el taller de este miércoles son bastante pequeños, pero bueno, también intento fomentar su interés por la ciencia y que experimenten. Los más pequeños reaccionan con "¡Guau! ¡Qué chulo!" y no se centran tanto en el porqué. Es una actividad que podrías hacer sin explicarles necesariamente la causa, que también les encantaría.

Y en el ámbito de la docencia, ¿considera importante la figura del profesor para despertar el interés de los jóvenes por la ciencia?

Esto es fundamental. Yo, por ejemplo, tuve unos profesores de ciencias maravillosos y por eso acabé en este mundo. Evidentemente, no se trata de tener más o menos facilidades. Pero creo que todo el mundo es capaz de hacerlo si pone interés. Aunque un buen docente es muy importante.

También es docente en un centro de Secundaria, ¿cómo aplica sus conocimientos a sus alumnos?

Yo trabajo en un instituto donde se hace mucho hincapié en la parte práctica. Es todo laboratorio y hacemos muchas prácticas. Creo que no se puede enseñar ciencias experimentales o naturales sin experimentos de laboratorio. No tiene sentido explicar algo sin ponerlo en práctica. Sí que necesitas una pizarra, pero los materiales manipulativos son esenciales.

¿Cree que hacen falta más actividades como estos talleres para animar a los jóvenes a entrar en este mundo ?

Creo que es imprescindible. Es una pena porque antes había ferias de la ciencia, pero ya no se hacen. Ahora se hace algo, pero a muy pequeña escala. Es una pena que se hayan perdido estas actividades. Porque montar una exposición durante tres días, que puedan pasar por los diferentes puestos, ver y descubrir... Eso no tiene precio. Son estas cosas las que enganchan y permiten hablar de ciencia.

Cada 11 de febrero imparte talleres para el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Ve más participación de las mujeres en este ámbito?

En las charlas que hago del 11F siempre llevo un diagrama que se llama 'Efecto tijera'. No es que no haya mujeres en ciencia. Lo que sucede es que no llegan a cargos importantes. Si miramos ahora el número de mujeres o de hombres matriculados en carreras como Biología o Química, hay muchas más mujeres. La cuestión es que cuando terminan, ¿cuántas de ellas hacen un doctorado o postdoctorado? ¿O cuántas son las responsables en grupos de investigación? No solo hay que fomentar la ciencia en las niñas sino también, luego, que las mujeres lleguen a tener ciertos cargos. Ese es el problema y lo sufrimos en todos los sectores.

Con el auge de las redes sociales, ¿piensa que ha evolucionado el interés de los jóvenes por la ciencia?

Sí, hay mucho más interés. Se habla mucho más de estos temas en la actualidad. Hoy en día puedes acceder fácilmente a canales que te explican la ciencia, como Quantum Fracture o los de Javier Santaolalla o Deborah García. Hay muchos. Hoy en día, con un clic accedes a toda la información de forma más fácil y rápida.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes interesados en la ciencia para que puedan seguir por este camino?

Que no se cierren y, si les gusta, que lo intenten porque es un camino muy bonito. Es cierto que cuando empiezas a estudiar no sabes muy bien dónde te metes, pero al final la vida te lleva a buscar tu camino. Yo quería estudiar Bioquímica, pero terminé primero con Química, luego con Bioquímica y cuando hice el doctorado me fui hacia la rama que más me gustaba: la biotecnología. Si luego quieres especializarte y dedicarte a la investigación, hay muchas opciones. Así que... endavant!