El dulce arte de Pedro Pedro

Las obras de Pedro Pedro, curioso nombre de este artista norteamericano, resuenan a lienzos de la historia inspirados en las vanitas del siglo XVII (un género artístico que resalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos). Para ello, el artista compone escenas con exuberantes arreglos florales, opulentos banquetes, joyas, relojes y otros símbolos asociados al paso del tiempo. Allí donde las vanitas clásicas instaban a «recordar que vas a morir» (memento mori), Pedro propone una lectura inversa: «recuerda vivir» (memento vivere). Por ello, cada rodaja de limón, pastel incompleto o copa de vino volcada no alude a la fugacidad de la vida, sino a una luminosa invitación a habitar el presente con curiosidad, alegría y deleite.

Esta es la segunda exposición que presenta la galería La Nave de ses Salines este verano, tras la del también americano Spencer Lewis. En un nuevo alarde de creatividad, aprovechamiento infinito del espacio del recinto y afán de innovar en cada momento, el galerista Lio Malca da otra vuelta de tuerca y cambia la fisionomía de la sala para ajustarla a la explosión de color, frutas, vinos, relojes y otros elementos de la magna obra de Pedro Pedro. Bajo el titulo ‘Picnic’, este nos conduce (con tres grandes obras, 14 de mediano formato y varias pequeñas) a un mundo de fantasía y color inspirado en la belleza de las frutas, los pasteles y elementos mundanos para saborear, una forma de introducir al espectador en un mundo de fantasía que tiene en el apetito artístico su forma de seducción.

La inauguración reunió a 200 invitados, agentes de arte, artistas y amantes de la cultura, ante la fachada de la galería, convertida en una cosmopolita terraza en la que se sirvió un cóctel antes de sumergirse, ya en el interior, en la mesa que la artista pastelera Tami elaboró para la ocasión con pasteles que simulaban los cuadros expuestos.