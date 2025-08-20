¿Por qué las avispas se acercan a la comida? Trucos para mantenerlas alejadas este verano

Con la llegada del buen tiempo, comer al aire libre se convierte casi casi en una rutina… hasta que aparecen los múltiples insectos que molestan a cada uno de los comensales, como es el caso de las avispas. Ya sea en una terraza, en el jardín o durante una excursión al campo, estos bichos parecen detectar la comida a kilómetros de distancia. Pero, ¿por qué se sienten tan atraídas por lo que tenemos en la mesa?

Las avispas buscan alimento y durante los meses cálidos su dieta cambia. En estos meses de verano se sienten especialmente atraídas por los alimentos dulces, como refrescos, frutas o pasteles, pero también por la carne y otros productos ricos en proteínas. Esto hace que cualquier comida al aire libre se convierta en un imán para ellas.

Aunque resulten molestas, tenemos que tener en cuenta que las avispas cumplen un papel importante en la naturaleza, ya que ayudan a controlar plagas y también participan en la polinización. Sin embargo, su picadura puede ser dolorosa e incluso peligrosa aquellas personas que sean alérgicas. Por eso, numerosos expertos recomiendan conocer algunos remedios caseros que pueden ayudar a mantenerlas alejadas, al menos un rato, sin tener que usar productos químicos.

¿Cuáles son esos trucos?

Uno de los trucos más conocidos es clavar unos clavos de olor en medio limón o una naranja. Esta mezcla desprende un olor fuerte que a las avispas no les gusta. Otro método bastante eficaz es encender un poco de café molido en un recipiente. El humo que genera actúa como repelente natural.

También se pueden fabricar trampas caseras con una botella de plástico cortada por la mitad y un poco de cerveza o agua con azúcar dentro. Las avispas entran atraídas por el olor, pero luego les cuesta salir. Eso sí, conviene usarlas con moderación, ya que también pueden atrapar a otros insectos beneficiosos.

Thomas Persson Vinnersten, biólogo y experto en plagas de la empresa Anticimex, ha explicado al medio Godare que lo recomendable es colocar una trampa media hora antes de sentarse a comer para que se concentren en ella. Por ejemplo, habla de colocar un vaso de zumo o un trozo de jamón en un punto del jardín alejado de la mesa. Así, las avispas se entretendrán allí y no junto a los comensales.

Para evitar problemas, lo mejor es tapar bien los alimentos, evitar perfumes dulces cuando se está al aire libre y, sobre todo, mantener la calma si una avispa se acerca.