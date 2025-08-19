La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre

La normativa puede ser en ciertos aspectos algo compleja, sobre todo cuando van pasando los años y se crean nuevas herramientas o métodos. Ese caso es el de las ruedas de repuesto, una duda que hasta hace no muchos años era simple y clara: todos los vehículos debían llevar una rueda de repuesto en su vehículo.

Sin embargo, con las nuevas tecnologías y la modificación de la normativa es posible que no todos los conductores tengan del todo claro si están obligado a llevar una rueda de repuesto. Todo ello condicionado por los sistemas alternativos como los kits que ahora se pueden usar. Tener un pinchazo con el coche no es plato de buen gusto para nadie, pero es una situación que existe y se puede dar. En estos casos, la normativa pide que de alguna forma puedas arreglar el problema y continuar la marcha, porque de no hacerlo te pueden multar con 200 euros.

Por lo tanto, el Reglamento General de Vehículos no especifica que en concreto debas portar una rueda de repuesto, porque desde hace un tiempo también se permiten los kits antipinchazos. En otras palabras, la normativa no dice que debas llevar la rueda de repuesto sí o sí, pero uno de los dos objetos sí. Cualquiera de los dos valdrá para que cumplas con la normativa y puedas solucionar el problema. También hay que especificar que si optas por llevar la rueda de recambio en el coche, también debes incluir en tu vehículo las herramientas necesarias para hacer el cambio. Es decir, el gato, la llave, un adaptador, en caso de que tu rueda tenga tornillos de seguridad, y la señal V16 o triángulo, que por el momento todavía se puede llevar hasta 2026.

Recuerda también ponerte el chaleco reflectante, porque es obligatorio siempre que estés con el coche parado en medio de la carretera. No obstante, ten en cuenta que si sois dos o más pasajeros, solo debe llevarlo uno obligatoriamente, aunque tampoco es negativo llevar más de uno.

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de nuestro coche que muchas veces dejamos de lado. Conviene recordar que es el nexo de unión del vehículo con la carretera, por lo tanto de ellos depende la adherencia al firme. Se trata de un componente básico de lo que se denomina seguridad dinámica.

Si no los revisamos periódicamente, pondremos en peligro nuestra seguridad y la del resto de usuarios de la carretera. Además, las multas por no tenerlos en buen estado son importantes. Toma nota de las sanciones que te pueden poner por los neumáticos.

Neumáticos no homologados. Circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda. Neumáticos diferentes en el mismo eje. Esta infracción está penada con 150 euros por rueda. Neumáticos muy desgastados. Recuerda que, como mínimo, el dibujo debe tener una profundidad de 1,6 mm. Por cada rueda por debajo de esta profundidad te pueden poner hasta 200 euros de multa ya que es una infracción considerada grave. Neumáticos en mal estado. Otra infracción grave que supone sanciones de 200 euros por rueda. Vigila que no tengan grietas ni abultamientos por golpes.

Muchos conductores se preguntan si también nos pueden multar por no llevar la presión adecuada. Ni el código de circulación ni la DGT incluyen sanciones por este motivo. Sin embargo, una presión baja causa un desgaste prematuro y eleva el consumo de combustible, el riesgo de pinchazo y la distancia de frenada.