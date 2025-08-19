Cabañuelas de Jorge Rey: qué pasará tras la ola de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto fin a la interminable ola de calor que ha vivido el país en los últimos días, la más larga desde que se tienen registros desde 1950 y que ha durado 16 días consecutivos. El pasado domingo, de hecho, fue uno de los días más calurosos, con temperaturas que a primera hora de la tarde marcaban 44,3 grados en Morón de la Frontera y por encima de los 40 en muchas provincias.

Pero ahora la Aemet ha informado de la entrada de aire atlántico más fresco, lo que va a permitir un respiro térmico que, además, traerá consigo tormentas que afectarán a varias comunidades.

El descenso térmico será notable, con caídas de hasta 10 grados en las temperaturas máximas respecto a los valores registrados durante el episodio cálido.

Sobre este cambio también se ha pronunciado el joven divulgador climático Jorge Rey -Tu hombre del tiempo-, que ha advertido de un cambio drástico a partir del 21 de agosto, cuando, según su predicción, un anticiclón fuerte se asentará en el norte de Europa, favoreciendo la llegada de masas de aire más templadas a la península y un descenso generalizado de las temperaturas.

El joven burgalés sigue basando gran parte de sus predicciones en la tradición de las cabañuelas, que observan el clima de los primeros 24 días de agosto para establecer la tendencia meteorológica de los siguientes 12 meses. Una práctica que ha reavivado el interés de muchos en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.