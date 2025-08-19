Por qué aparecen más cucarachas cuando pones trampas en casa: esto es lo que no debes hacer

Tener cucarachas en casa representa un problema tanto por razones de salud como de higiene. Y nadie está exento de su presencia. Estos insectos son portadores de bacterias, virus y parásitos que pueden contaminar alimentos, utensilios y superficies, provocando enfermedades como gastroenteritis, salmonelosis y alergias respiratorias.

¿Por qué aparecen? Principalmente porque en las viviendas encuentran todo lo que necesitan para sobrevivir: comida, agua y refugio. Restos de alimentos sin guardar, migas, basura acumulada o platos sucios son fuentes de alimento para estos insectos. También se sienten atraídas por la humedad, por lo que suelen esconderse en baños, cocinas, sótanos o incluso detrás de los electrodomésticos. Además, pueden entrar desde el exterior a través de grietas, rendijas, desagües o incluso en bolsas.

Ante esta situación, las trampas se han convertido en una de las soluciones más utilizadas en los hogares. Sin embargo, muchas personas se sorprenden al notar que, tras colocarlas, parecen ver más insectos que antes. Esto ha provocado que haya quienes piensen que las trampas no solo no ayudan, sino que atraen más cucarachas al interior de la vivienda. Pero esto no es del todo así.

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es la idea de que los cebos que contienen estas trampas podrían atraer cucarachas desde el exterior. Pero esto no ocurre. Los cebos están formulados para atraer a los insectos que ya están presentes en el entorno doméstico, no para llamar la atención de los que están en otras viviendas o en la calle.

Lo que sí sucede es que, al colocar trampas en zonas estratégicas —como detrás del refrigerador, bajo el fregadero, etc.—, las cucarachas que antes estaban escondidas salen en busca del cebo. Esto puede hacer que se vean más de lo habitual en los primeros días, generando la falsa creencia de que ha habido un ‘efecto llamada’.

¿Conviene o no usarlas?

Su uso o no dependerá del tipo de infestación que se tenga en la vivienda y del uso que se le dé al producto. Las trampas para cucarachas son efectivas como parte de una estrategia integral de control de plagas, pero no funcionan por sí solas. Un error común es colocarlas en exceso o en zonas inadecuadas, como la cocina, cerca de alimentos o en espacios muy transitados. Esto no solo reduce su efectividad, sino que puede generar molestias o incluso hacer que los insectos busquen otros lugares del hogar para esconderse.

Limpieza y prevención

Más allá de las trampas, el control de cucarachas en casa requiere medidas preventivas y de higiene constantes. Limpiar regularmente, evitar la acumulación de basura, sellar grietas y rendijas, y revisar zonas húmedas son pasos esenciales para evitar que estos insectos se instalen. En el caso de que el problema se agudice, lo recomendable es contactar con profesionales.