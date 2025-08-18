Naturaleza
Nuevo avistamiento de un tiburón en Canarias: una especie única que no se veía desde 2019
Lo normal es que sean las hembras preñadas las que se acerquen a la superficie
Un nuevo avistamiento de un tiburón en Canarias está llamando la atención en redes sociales. En este caso, no tanto por su cercanía a la costa, como ocurriera el pasado viernes en Los Cristianos, donde incluso el ejemplar llegó a estar en contacto con los bañistas, sino por su majestuosidad.
En concreto, se trata de un tiburón solrayo, que ha sido avistado por miembros del Centro de Buceo El Bajón, El Hierro. Esta especie, según explica la Fundación Aquae, es "una de las más dóciles del mar a pesar de su aspecto feroz".
Así, aunque la presencia de este escualo pueda llegar a intimidar, al ser tiburón de tamaño grande y cuerpo robusto, pudiendo llegar a superar los tres metros de longitud, queda todo en la apariencia.
Seis años de espera
El Club de Buceo El Bajón explica en su publicación en redes que esta especie "aparece de forma intermitente" en las aguas de El Hierro. Sin embargo, desde 2019 no habían tenido noticias. Algo que cambió este fin de semana cuando, haciendo una inmersión, se encontraron con el animal.
"Normalmente habitan a profundidades de entre 400 y 800 metros, pero en las últimas semanas, varios centros de buceo han reportado avistamientos. Era un secreto a voces… ¡Y hoy por fin pudimos verlos de cerca! Se trata de hembras preñadas que, en esta época del año, se acercan a esta zona de forma puntual", explica el centro.
El Hierro, lugar privilegiado
La isla de El Hierro es un lugar privilegiado en el mundo para el avistamiento de esta especie. Según la Fundación Aquae, el Mar de las Calmas es una de las zonas donde puede verse cerca de la superficie, aunque también ha sido avistado en los lugares del este del Atlántico y en los océanos Índico y Pacífico.
