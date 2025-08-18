Detectan en España la presencia de un insecto que infesta los muebles: ¿llegará a Ibiza?

En los últimos meses, algunos hogares en varias zonas de España han detectado un insecto diminuto que empieza a hacerse notar: el Sclerodermus domesticus. Aunque a simple vista puede parecer una hormiga, en realidad se trata de una avispa muy pequeña que vive en la madera y que, si se siente amenazada, puede llegar a picar.

La picadura es dolorosa y puede causar enrojecimiento, picor e incluso fiebre leve en algunas personas. Pero lo importante no es solo la picadura, y es que normalmente su aparición va de la mano de la presencia de carcoma en muebles o estructuras de madera.

Por ahora, no hay registros confirmados de la presencia de este insecto en Ibiza. Sin embargo, los expertos coinciden en que es muy posible que también esté en la isla, sobre todo en casas con muebles antiguos o construcciones de madera, donde la carcoma puede encontrar un hábitat ideal.

¿Debe preocuparnos?

Aunque las picaduras pueden resultar incómodas, este insecto no transmite enfermedades ni representa un riesgo serio para la salud. De hecho, los profesionales del control de plagas lo consideran más bien un "síntoma" de un problema mayor: la madera afectada por xilófagos (insectos que se alimentan de madera).

El Sclerodermus domesticus se alimenta de las larvas de la carcoma, por lo que actúa como una especie de controlador natural. Por eso, en algunos sectores incluso se le conoce como "el aliado de los anticuarios".

¿Qué hacer si aparece en casa?

La aparición de este insecto no significa necesariamente que la vivienda esté infestada, pero sí es recomendable revisar muebles, marcos de puertas, vigas y otras estructuras de madera en busca de pequeños agujeros o serrín, signos habituales de carcoma.

Ante ello, se recomienda aplicar tratamientos específicos contra la carcoma en las zonas afectadas; evitar el uso de insecticidas sin identificar primero el problema; controlar la humedad, ya que los ambientes húmedos favorecen tanto a la carcoma como al Sclerodermus; entre otras actuaciones.

Más un aviso que una amenaza

La presencia de este insecto en casa suele ser una señal de alerta, más que un peligro en sí mismo. Atajar el problema de raíz —es decir, eliminar la carcoma— es la clave para evitar que siga apareciendo. Aunque su aspecto pueda inquietar y sus picaduras molesten, lo cierto es que tiene un papel en el ecosistema doméstico, y combatirlo sin atender al verdadero problema puede ser un error.