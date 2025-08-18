Más de 4.000 escolares valencianos empezarán el curso en barracones por la dana

Más de 4.000 escolares de ocho centros tendrán que empezar este curso escolar 2025-26 en barracones. Se trata de los colegios e institutos totalmente asolados por la dana del pasado 29 de octubre, y para los cuales Conselleria de Educación ha tenido que buscar una solución en tiempo récord.

El remedio ha sido levantar centros con aulas prefabricadas en cuestión de meses. En muchos de estos casos el centro estará en pie varios años, ya que la administración tiene que derruir el centro destrozado por la dana y construir uno nuevo desde cero.

Los centros que empezarán el curso en aulas prefabricadas son el Ceip Carme Miquel de Algemesí, la escoleta Ausias March de Massanassa, el Ceip Lluis Vives de Massanassa, el Ceip Orba de Alfafar, el IES Alameda de Utiel, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Vila Romana de Catarroja y el Ceip Cristóbal Colón de Benetusser.

Los casos son muy distintos. Por ejemplo, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja o el Ausias March y Lluis Vives de Massanassa serán demolidos por completo, lo que alargará las clases en aulas prefabricadas varios años. El IES Alameda de Utiel, por contra, solo tiene la planta baja destrozada, con lo que buena parte del alumnado seguirá dando clase en la primera planta mientras se remodela el nivel del suelo, algo que previsiblemente se hará en menos tiempo.

Barracones para suplir el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Germán Caballero

Doblemente castigados por la dana

Las primeras aulas en barracones tras la dana abrieron el 19 de diciembre de 2024 y fueron las del Ceip Orba de Alfafar -otro centro al que le espera una demolición-. En realidad, fueron provisionales (dentro de que los barracones ya lo son) pues se instalaron en el patio del Ceip La Fila de la misma localidad.

El centro modular que sustituirá al Orba se plantará en una parcela del municipio, y se prevé que siga ahí durante varios años ya que el centro original era bastante grande y contaba con mucha capacidad. Además, hay que añadir que este centro se sitúa en una zona vulnerable y de especial dificultad: Parque Alcosa. Se trata de un barrio obrero con 3.000 viviendas, un 30 % de paro y un 70 % de personas bajo el umbral de la pobreza, con problemas de adicciones y salud mental entre sus vecinos, parte de ellos población migrante. El colegio era una institución que cosía el barrio y enseñaba valores además de lo que aparece en los libros, con lo que la reconstrucción es algo que preocupa, y mucho, a las asociaciones de vecinos.

Protesta frente a los barracones en Catarroja. / Levante-EMV

Dotación de las aulas

Pese al trabajo a contrarreloj del director general de infraestructuras educativas y su equipo, muchos de los centros aún están puliendo los últimos detalles, lo que ha desperato el nerviosisimo de los padres y madres. Hace unas semanas el Ampa del IES Berenguer Dalmau de Catarroja se concentró frente a los barracones para reclamar "una vuela al cole digna". Este caso es reseñable ya que se trata de un centro escolar enorme que antes de la dana acogía a 1.500 estudiantes.

Cuestiones como la falta de conexión a internet para el personal del centro, la finalización de las conducciones para la renovación del aire, la reparación de la puerta exterior o la instalación de suministro eléctrico con la potencia adecuada quedaban pendientes y levantaron los recelos y críticas de padres y madres, que pidieron celeridad a la administración. Conselleria aseguró a las familias que el centro empezaría el curso en condiciones.

Más de 110 colegios dañados

La riada dejó 115 colegios dañados de una u otra manera en la provincia de València. Unos pocos en estado fatal. El pasado mes de junio el president Carlos Mazón ya anunció que 100 de los 115 centros estaban ya "en funcionamiento pleno" y prometió que todo el alumnado afectado por la dana empezaría este curso 2025-26 en sus municipios.

La realidad es que la gran mayoría de los centros a penas perdieron unos meses de clase, y el resto retomaron la enseñanza en "escuelas de acogida" de otros municipios y se fueron incorporando poco a poco. De esos hay 8 sin solución; son los que se tienen que demoler y construir de cero, con lo cual no había otra salida para que los jóvenes pudieran estudiar en sus municipios que los centros modulares hechos con barracones.

Por otro lado, Conselleria ha tomado buena nota de la riada y adaptará la construcción de nuevos centros para evitar daños mayores de cara a futuras riadas. Un ejemplo es el IES Alameda de Utiel, pegado al río magro y con una pasarela que pasa por encima. El IES está destrozado por los daños de la planta baja, pero la primera planta está casi intacta. El conseller ha explicado que este centro se va a reconstruir en la misma parcela en la que está actualmente, pero que se tratará de hacer la primera planta diáfana para que el agua pueda correr y no afecte ni a las aulas ni a la estructura.

Un traje a medida

El conseller reivindicó que las soluciones para los centos afectados consistieron en un "traje a medida" ya que "no hay casos iguales". En ese encaje de bolillos han estado los miembros de la administración educativa desde que una dana arrasó la provincia. Hay ejemplos como el Berenguer Dalmau, donde varias de las opciones que se ofrecieron eran incompatibles con las familias y se tardó muchos meses en hacer ese encaje.

En otros casos, como el IES Alameda de Utiel, el alumnado ha estado todo el año en el mismo municipio, pero reubicado en 4 centros distintos (Escuela Oficial de Idiomas, IES Miguel Ballesteros, Ceip Canónigo Muñoz y aula municipal de El Nogueral) lo que dificulta mucho su correcto funcionamiento. Soluciones como esta se han tenido que implementar en muchos centros, todo mientras la burocracia cogía velocidad de crucero para tener un centro provisional listo para que los cientos de jóvenes que viven en estas localidades puedan tener garantizado su derecho a la enseñanza en un esfuerzo administrativo que no tiene precedentes.