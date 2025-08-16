Rafael Santandreu, psicólogo: “Con alfombrarse la cabeza basta”
El experto en salud mental ha rescatado una antigua fábula para recordarnos de qué depende la paz interior
María Rueda
El psicólogo Rafael Santandreu ha compartido en su cuenta de Instagram una fábula que, tal y como ha afirmado, contiene una "enseñanza fundamental y absolutamente actual". La razón de ello es que tiene un mensaje profundo en torno a una problemática que muchas personas afrontan en la sociedad contemporánea: la gestión emocional frente a la adversidad.
Una fábula con una gran lección
Según ha relatado Santandreu, "había un rey en algún país medieval que prácticamente nunca había salido de su palacio". El joven monarca, acostumbrado al confort extremo de su residencia real, un día decidió dar un paseo por la ciudad. Su reacción fue de lo más inesperada, y es que volvió al palacio "totalmente encolerizado" por la dureza del terreno. Los adoquines, las piedras, el suelo desigual... todo le resultó insoportable tras años caminando sobre alfombras. De esta manera, decidió reunir inmediatamente a sus ministros: "Ordeno ahora mismo que empecéis a alfombrar todo mi reino, calles, carreteras, caminos, todo".
Ante esto, su primer ministro le sugirió algo diferente: "Su majestad, tengo una solución que le va a gustar más: ¿por qué no le compramos a usted unas babuchas bien acolchadas y solucionado el tema?"
No se puede alfombrar el mundo
Para el psicólogo Santandreu, la moraleja es clara: "Esto de la felicidad, del bienestar emocional, no depende de que nosotros arreglemos absolutamente todo lo que pasa ahí fuera". Y es que para él, pretender un mundo sin molestias ni contratiempos es una fuente constante de frustración.
"La clave está en aprender a adaptarse, no en exigir que todo se adapte a nosotros" ha añadido, afirmando que no se trata de "alfombrar el universo", sino que "con alfombrarse la cabeza basta".
