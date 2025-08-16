Luz para cerrar las fiestas

Miles de personas buscaron anoche un hueco en el litoral de ses Figueretes, es Viver y Platja d’en Bossa para disfrutar con tranquilidad y vistas privilegiadas de los 14 minutos de espectáculo pirotécnico que llenaron de luz y color la noche ibicenca, por segunda vez este mes de agosto tras los fuegos del 8 de agosto en el puerto de la capital, Vila.

Entonces, la pólvora se lanzó para festejar Sant Ciriac; los de esta madrugada en ses Figueretes han sido el colofón, como cada año, del programa de las Festes de la Terra.

En previsión de la avalancha de curiosos para ver los fuegos, el Ayuntamiento puso en marcha un «amplio dispositivo» formado por Policía Local, bomberos, Policía Nacional y Protección Civil. Además, se restringió el acceso de vehículos en los alrededores del paseo de les Pitiusas.

El castillo de fuegos se lanzó en esta ocasión desde la misma orilla de la playa (en anteriores años se utilizó el cercano islote de ses Rates). Justo cuando los relojes marcaban la medianoche, los responsables de la empresa encargada de los fuegos encendieron la primera de las muchas mechas que permitieron lanzar los 150 kilos de pólvora que iluminaron el cielo y el mar ibicencos.

Desde la ciudad amurallada, es Puig des Molins o cualquier punto de la costa de ses Figueretes, es Viver y Talamanca, miles de personas siguieron anoche la evolución del espectáculo pirotécnico que cerró las Festes de la Terra. No llegó al cuarto de hora pero el castillo de luz y color, con su correspondiente estruendo, iluminó toda esta zona de la capital y del municipio de Sant Josep. Ya lo anticipó en Diario de Ibiza el concejal de Fiestas, Francisco Torres: «El castillo de fuegos artificiales de ses Figueretes es uno de los momentos más emotivos y espectaculares de las Festes de la Terra». Y así fue anoche, un año más, gracias en esta ocasión a 150 kilos de pólvora lanzados desde la misma arena de la playa.