El fuego mantiene en jaque a Castilla y León, donde 20 incendios siguen activos, once de gravedad 2

Castilla y León contabiliza en la noche de este sábado, 16 de agosto, más de 20 incendios activos en la comunidad, de los cuales once se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras ocho alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultada a las 21.15 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "extrema" por la cantidad de incendios activos y de gravedad, tal y como han expresado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca. En concreto, se mantiene el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda, que saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias, con datos de la Junta del pasado jueves.

La provincia de Zamora enfrenta otros dos incendios de gravedad 2, el que entró el jueves desde Ourense y se ha denominado incendio de Castromil y el declarado en Porto, ascendido a IGR 2 en la tarde de este sábado.

Otra de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran ocho grandes fuegos y que han provocado que este sábado estén evacuadas más de 1.100 personas.

A los originados en Yeres -que afectó a Las Médulas-, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Barniedo de la Reina y Paradiña, que se reactivó en la última jornada, se han unido los declarados en Canalejas y en Gestoso, este último que ha pasado desde Ourense, durante la tarde de este sábado, 16 de agosto.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se añaden uno en la provincia de Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 ocho incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), La Alberca (Salamanca), Caín de Valdeon (León), Puercas (Zamora), El Payo (Salamanca) y El Herradón de Pinares (Ávila). Estos dos últimos han descendido de IGR 2 en la tarde de este sábado.

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Burgos, Salamanca y Palencia.