La artesanía y los bailes tradicionales toman la plaza de Sant Ferran

Si el año pasado la llegada imprevista de una dana impidió la celebración de la Mare de Déu d’Agost en Formentera, en esta ocasión las altísimas temperaturas que se están registrando estos días en las Pitiusas no han podido con las ganas de fiesta de residentes y turistas, que anoche llenaron la plaza de la iglesia de Sant Ferran y las calles peatonales adyacentes.

Bolsas de ganchillo y muñecas hechas a mano ayer en Sant Ferran.

Organizada por la Associació Reis Mags y la Obra Cultural Balear en Formentera (OCB), la jornada festiva empezó a la caída de la tarde, cuando se instalaron varios puestos que mostraban diferentes productos elaborados con métodos tradicionales, como el esparto, utilizado para cestas y espardenyes; el bordado y otras técnicas de costura; o el ganchillo. Por su parte, la OCB instaló un puesto con libros editados por la misma entidad cívica, que tiene como objetivo la promoción de la cultura y la lengua catalana y de la identidad propia del pueblo balear. También trajeron unos simpáticos cabezudos que bailaron entre el público.

Rosa Ferrer y Carmen Comas muestran sus productos artesanales.

Misa y baile

A las ocho de la tarde dio comienzo una concurrida misa sonada y, al finalizar, los miembros de las dos colles de ball pagès de la isla, Es Xacoters y Es Pastorells, hicieron una demostración de baile tradicional que llamó la atención de los numerosos turistas presentes en la plaza. La Associació Reis Mags pasó entonces a repartir entre los asistentes los 400 buñuelos caseros que habían elaborado dos de sus miembros, un delicioso dulce que sirvió de aperitivo para aquellos que se apuntaron a una original propuesta de la organización: un sopar de senalló que consistía en traer de casa bocadillos o cualquier otro tipo de viandas para cenar a la fresca.

A partir de las 10 de la noche los más animados aprovecharon los ritmos latinos para mostrar sus dotes de baile mientras esperaban a que diera comienzo el esperado concierto del grupo Baliza, formado por Gon Massey, de Barcelona, y Anxo Silveira, de Galicia.

Para la medianoche estaba prevista la Fiesta Caribe Mix, con la mejor música de los veranos. DJ Padjesa y PD Burbaia se encargaron de sacar una sonrisa a los presentes, que bailaban mientras coreaban temazos de toda la vida».