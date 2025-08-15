Los incendios aceleran su propagación en Ourense y en un día doblan las hectáreas calcinadas

Las llamas se extienden por el sureste de Ourense a una velocidad vertiginosa y en un solo día ya se ha duplicado la superficie quemada por incendios este verano superando las 31.700 hectáreas. El avance del fuego es imparable y la densa humareda que provoca está complicando las labores de extinción e impidiendo el uso de medios aéreos. En 24 horas ardieron 15.400 hectáreas, seis veces más que lo calcinado durante todo el año pasado. El ritmo de devastación del fuego se acelera: cada hora quedan arrasadas 640 hectáreas, o lo que es lo mismo, cada minuto que pasa arden 10 hectáreas, el equivalente a diez campos de fútbol. Al extenderse con tanta rapidez, los fuegos terminan confluyendo. Así, los dos focos del municipio de Chandrexa de Queixa ya son uno y suman 11.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo mayor incendio registrado en Galicia solo superado por el de O Courel en 2022.

La tragedia no es solo medioambiental sino también humana. Continúan los desalojos. Durante la noche de ayer se confinaron cuatro núcleos en Monterrei y en este mismo concello se evacuaron a 30 vecinos del pueblo de Albarellos. Además fueron recluidos en sus casas otros 162 vecinos de Oímbra y Monterrei y se desalojaron 40 más en Bouza, concello de Viana do Bolo.

La comunicación por tren sigue interrumpida dejando a numerosos viajeros tirados en plena operación salida del 15 de agosto y con las plazas para viajar en autobús agotadas. Por carretera no es más fácil desplazarse. La A-52 sufrió diversos cortes a lo largo del día y ya por la tarde quedó interrumpida la circulación entre entre Xinzo y Benavente dejando retenidos a más de 1.000 vehículos. La N-525 también estuvo cerrada al tráfico a la altura de A Gudiña, así como la OU-533 y la OU-636.

Además un bombero resultó herido al quemarse en una mano en Oímbra y otros dos tuvieron que ser atendidos por golpes de calor.

Un total de 16 incendios tienen en jaque a los servicios de extinción. Continúan activos y avanzan imparables los de Chandrexa de Queixa, Maceda, Oímbra y A Mezquita. Pero además se originaron dos nuevos fuegosen Larouco (600 hectáreas) y Vilardevós (20 hectáreas) y se reactivaron otros dos que estaban estabilizados: uno en Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) y otro en Vilariño de Conso, con 180 hectáreas afectadas.

Todos ellos suman 29.400 hectáreas, una cifra que ya supera ampliamente a toda la superficie ardida durante diez años en la veintena de parroquias de mayor actividad incendiaria de Galicia. Y se elevan así a 31.700 las hectáreas calcinadas desde el arranque del verano en la comunidad.

El día de ayer fue especialmente nefasto pues en 24 horas ardió el doble que en la jornada anterior y ya duplicó la superficie quemada este verano.

El epicentro sigue en Ourense, con doce fuegos —nueve de ellos activos—. La unión de los incendios de las parroquias de Parafita y Requeixo en Chandrexa de Queixa ya suma 11.000 hectáreas —4.700 más en un solo día—.

También se han juntado los dos focos que había en Maceda formando un incendio que ha devastado 2.200 hectáreas. El de Oímbra ha duplicado su extensión en solo 24 horas y ya alcanza las 6.000.

Salto a Zamora

Y el de A Mezquita ha saltado a Zamora obligando a desalojar una localidad vecina. De 2.000 hectáreas ha crecido hasta las 8.000 en solo un día. Mientras, siguen estabilizados o controlados otros tres en la provincia de Ourense. Y tampoco se han apagado los cuatro que aún arden en Lugo y Pontevedra, aunque los tienen acotados.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno central ha pedido ayuda a la Unión Europea quien ha decidido enviar refuerzos a Galicia. Los dos hidroaviones tipo Canadier, procedentes de Francia, con capacidad para más de 5.000 litros de agua, llegaron ayer al aeródromo de Santiago. Andalucía también ha enviado medios aéreos y terrestres a Galicia.

Además un total de 35 patrullas, formadas por miembros del Ejército de Tierra y de la Armada, comienzan su despliegue hoy por los montes gallegos con medios terrestres y aviones tripulados de forma remota. Pero su labor no será la extinción sino para disuadir a los incendiarios.

Mientras, debido a la ola de fuegos la Xunta ha prohibido a partir del lunes la caza en la provincia de Ourense.