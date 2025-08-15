La Guardia Civil pone en alerta a España: "Aunque te parezca inofensivo, puede ser mortal"

El coche es uno de los transportes más utilizados para realizar viajes de verano, debido a que tiene muchas ventajas. Los principales motivos que ofrece es la flexibilidad y comodidad, pues se puede planear a última hora y sin depender de horarios. Aparte, este transporte permite llevar más equipaje y viajar con mascotas.

Sin embargo, no todo es tan bonito como parece, ya que el coche es uno de los lugares donde más se sufren las altas temperaturas. Además, está siendo uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en España. Por ello, la Guardia Civil lanza una advertencia a través de sus redes sociales.

El cuerpo de seguridad advierte a todos los españoles de una acción que no deben hacer en ninguno de los casos, pero que ven que frecuentemente sucede, especialmente en la época de verano.

El agente de la Guardia Civil empieza alertando en el vídeo que "metes a tu perro en el vehículo y lo dejas solo. ¿Te parece inofensivo? En pocos minutos el coche puede alcanzar la temperatura superior a 50 grados".

"Si ves esta situación no dudes en llamar porque su vida puede correr peligro", advierte. En el comentario del vídeo, añaden que "aunque te parezca que no hace tanto calor, en pocos minutos puede ser mortal".

LA DGT alerta de otra conducta

La Dirección General de Tráfico (DGT) juntamente con la nueva Ley de Bienestar Animal exigen a todos los conductores que viajen con mascotas que lo hagan de manera segura y con los "sistemas de retención adecuados".

Por ejemplo, con con arneses de doble anclaje, rejillas homologadas o transportines para así "asegurar la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellas".