Cala Llonga y el orgullo de ser de un sitio "bonito y tranquilo"

"Es muy importante estar hoy aquí, ya que es donde vivo y siento que es mi pueblo". Lina Clapés, una vecina de Cala Llonga, tira de orgullo durante la celebración del día grande de Cala Llonga para hablar sobre su arraigo en la pequeña localidad ubicada en el municipio de Santa Eulària. Como Clapés, son muchos los que acuden cada año para disfrutar de su fiesta patronal, que rinde honor a la Asunción de la Virgen María.

La tradicional misa se celebra siempre en la pequeña capilla y es uno de los platos fuertes de la jornada veraniega. Oficiada por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, cuenta además con los melódicos cantos del coro rociero, lo que contribuye a amenizarla y ambientarla de manera especial.

La capilla se encuentra en pleno bosque, rodeada de pinos. Las decenas de asistentes disfrutan protegidos del asfixiante sol matutino de una experiencia que solo tiene lugar una vez del año. Precisamente, la ceremonia religiosa es uno de los principales atractivos de la festividad para Clapés, según explica en tono alegre: "Cala Llonga es un sitio muy bonito, tranquilo y familiar. Me gusta todo lo que se hace durante las fiestas, aunque disfruto mucho de la misa con el coro rociero. Me encanta. De hecho, suelo venir cada año para verlo". Clapés agrega: "También es una oportunidad para reencontrarse con gente del pueblo que no ves durante todo el año y disfrutar de su compañía".

El sermón de Ribas, que lo recita con tranquilidad, está centrado en la Asunción de la Virgen María. Tras el "agradecimiento" del obispo ibicenco tanto a las autoridades asistentes como al resto de presentes, empieza su homilía: "María nos recuerda que nuestra meta está en el cielo, con los ojos siempre puestos en Dios. La Virgen nos muestra que vale la pena creer, ya que ella no perdió la esperanza cuando estaba en este mundo oscuro".

Entre las autoridades se encuentra una figura inesperada: una Polizei, una agente de policía alemana que se convierte involuntariamente en el centro de atención de los asistentes tras el despiste de Ribas, quien se piensa que es una agente de la policía italiana. Esta situación, por momentos cómica, provoca las risas de los presentes.

Pasacalles musical

El pasacalles musical, que este año corre a cargo de Charanga Valkyria, genera una atmósfera de fiesta que rompe con la tranquilidad imperante en la localidad. Son poco más de las 11.30 horas y aunque las calles no están demasiado concurridas, los pocos transeúntes se ven sorprendidos por el enorme estruendo. Hay quienes deciden bailar siguiendo el animado ritmo de la batucada. En cambio, otros prefieren mantener quietas sus caderas y simplemente graban con sus teléfonos de última generación un espectáculo melódico que tiene una duración de aproximadamente media hora.

La gente situada en la orilla de la playa disfruta del concurso de castillos de arena. Más tarde, estaba previsto el tradicional desfile de carros, ball pagès a cargo de la Colla de l’Horta de Jesús y actuaciones musicales.