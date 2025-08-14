Condena
Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria
EFE
El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la mujer detenida el pasado martes en relación a la muerte de una persona en Ojos de Garza, Telde (Gran Canaria), investigada por un delito de homicidio, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La detenida ha declarado este jueves en el Juzgado número 3 de Telde, en funciones de guardia.
La mujer fue detenida el martes acusada de supuestamente provocar un incendio y la muerte de un hombre que dormía en una furgoneta, que resultó calcinada y estaba situada junto a una casa en la citada localidad, según informó la Policía Nacional.
Los agentes acudieron de madrugada a Camino de la Madera alertados por un incendio iniciado en una vivienda.
Los vecinos de la zona comunicaron a los agentes que el fuego había quemado un vehículo situado cerca de la vivienda, y al inspeccionar el coche encontraron el cuerpo de un hombre calcinado en su interior.
La investigación permitió saber que correspondía a un varón que solía pernoctar en el interior del coche y al que los vecinos conocían.
Además, dijeron a los agentes que la mujer había tenido desavenencias con la víctima, a la que acusaba de guardar enseres suyos en la vivienda.
Días antes, la mujer había amenazado al hombre con quemarlos si no los retiraba, según los testimonios de los vecinos.
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- Eclipse de sol total en Ibiza: un acontecimiento único
- Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Baleares se prepara ante la posible llegada de una nueva DANA
- La inspección del helipuerto ilegal de Sant Llorenç finaliza sin sanción