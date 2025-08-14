La mortalidad asociada a las partículas finas procedentes de los incendios podría estar infraestimada en un 93%

Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) indica que el humo de los incendios forestales contiene contaminantes peligrosos para la salud, entre ellos las partículas finas (PM2.5), las cuales se han relacionado con un aumento de la mortalidad y las enfermedades. El problema, según la investigación, es que las defunciones asociadas al humo de los incendios podría estar subestimada en un 93%.

Los investigadores aportan pruebas de que las partículas PM2.5 relacionadas con incendios forestales "suponen un mayor riesgo de mortalidad que las [procedentes] de otras fuentes".

Para realizar el estudio, que ha sido publicado en 'The Lancet Plantetary Health', los investigadores han analizado datos aportados por el proyecto EARLY-ADAPT, que incluye registros diarios de mortalidad en 654 regiones contiguas de 32 países europeos, que representan una población de 541 millones de personas.

El equipo investigador combinó estos datos con estimaciones diarias de PM2.5 relacionadas y no relacionadas con incendios forestales desde el 2004 hasta 2022.

Para analizar los efectos a corto plazo del humo de incendios sobre la mortalidad, se utilizaron modelos estadísticos que permiten detectar efectos con cierto margen temporal, ya que los problemas de salud pueden no manifestarse de inmediato. El análisis abarcó la mortalidad por todas las causas, especialmente las respiratorias y las cardiovasculares.

Los resultados

Y los resultados mostraron que la exposición a niveles más altos de partículas finas relacionadas con incendios forestales aumentó el riesgo de muerte en los siete días posteriores a la exposición.

En concreto, por cada incremento de un microgramo por metro cúbico (1 µg/m³) en la concentración de PM2.5, la mortalidad por todas las causas aumentó un 0,7%, la mortalidad respiratoria un 1% y la mortalidad cardiovascular un 0,9%.

El estudio estimó además que, durante el período de análisis, la exposición a corto plazo a PM2.5 derivadas de incendios forestales fue responsable de un promedio de 535 muertes anuales por todas las causas, incluyendo 31 por enfermedades respiratorias y 184 por causas cardiovasculares.

En cambio, solo se esperaría un promedio de 38 muertes anuales por el humo de los incendios si las PM2.5 derivadas de incendios tuvieran el mismo efecto en la mortalidad que las partículas finas procedentes de todas las fuentes.

La infraestimación

Esta suposición, utilizada en estudios previos, resultaría en una infraestimación del 93 % en la mortalidad. Esta diferencia pone de relieve la importancia de tener en cuenta la fuente específica de las partículas.

Anna Alari, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio, explica que "el cambio climático inducido por el ser humano está contribuyendo al aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales".

Es decir, añade, el cambio climático "crea condiciones favorables para su propagación y aumenta el número de días con riesgo de incendio muy alto o extremadamente alto".

Considera, en este sentido, que "mejorar las estimaciones de la mortalidad atribuible a las PM2.5 relacionadas con los incendios ayudará a hacer un mejor seguimiento de la carga que supone esta amenaza para la salud pública".

Diferencias entre regiones europeas

El análisis muestra cierta heterogeneidad regional en las asociaciones entre la exposición a PM2.5 de incendios forestales y la mortalidad. En particular, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Serbia fueron los países más afectados. En cambio, en algunas regiones altamente expuestas de Portugal y España se detectaron asociaciones negativas y poco precisas.

"Las posibles explicaciones podrían estar relacionadas con las estrategias de adaptación y gestión de incendios a nivel regional y nacional", ha señalado la principal autora del estudio.

Se requieren, sin embargo, "más estudios para identificar los factores que explican esta variabilidad entre regiones", apunta Cathryn Tonne, otra de las investigadoras de ISGlobal que han realizado el estudio.