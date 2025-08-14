Incendios
Detenido tras confesar haber provocado seis incendios forestales en Málaga
Los incendios se produjeron entre los días 19 de julio y 3 de agosto y quemaron una superficie de unas 4 hectáreas
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito continuado de incendios forestales ocurridos en Teba, tras haber confesado haber sido el autor de seis incendios forestales ocurridos en la localidad, alguno de ellos, iniciado en zonas muy próximas a las viviendas de la población, como se observa en el vídeo que ha remitido a los medios la Benemérita en un comunicado.
En total, los agentes calculan que los incendios, que se declararon desde el día 19 de julio hasta el 3 de agosto, quemaron unas 4 hectáreas de terreno.
La investigación policial y los testimonios de varios vecinos permitieron encontrar indicios de que "una persona vecino de la localidad podría ser el presunto autor de los incendios". Los agentes confirmaron que el arrestado se encontraba en la zona donde se produjo un incendio del pasado 31 de julio.
Tras esta información, los agentes pertenecientes al puesto de la Guardia Civil de Teba le tomaron declaración al ahora detenido donde confesó haber provocado el fuego.
- Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, sobre la subida de las pensiones: 'Supera con holgura el salario más frecuente
- Pequeños supermercados de Ibiza ante una temporada incierta: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»
- Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada
- Eclipse de sol total en Ibiza: un acontecimiento único
- Nuevo punto de carga de agua en un edificio de Ibiza donde se perdían 'tres toneladas por hora
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Baleares se prepara ante la posible llegada de una nueva DANA
- La inspección del helipuerto ilegal de Sant Llorenç finaliza sin sanción