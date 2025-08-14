El incendio forestal de Huelva arrasa ya 500 hectáreas

El incendio forestal declarado en la tarde de ayer en el paraje 'La Contienda' del término municipal de Aroche, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), que aún se encuentra activo, afecta a unas 500 hectáreas de terreno forestal.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Aroche en sus redes sociales, tras la reunión de coordinación con el dispositivo de extinción del Plan Infoca celebrada esta mañana, precisando que "las operaciones de la noche han consolidado el trabajo realizado por la tarde".

"En este momento, el incendio está muy frío y la línea de control se encuentra muy avanzada", han apuntado, añadiendo que es "un incendio de gran magnitud" y que la superficie a la que afecta es de aproximadamente 500 hectáreas.

Los medios de refuerzo de Portugal, Córdoba y Jaén, así como los buldóceres, ya han sido retirados.

Desde el ayuntamiento se ha agradecido "el esfuerzo y la coordinación. Vamos avanzando, pero es fundamental superar la tarde con las altas temperaturas y que el viento sea favorable para poder seguir consolidando el control".

El incendio se declaró en la tarde de ayer y se movilizaron hasta 18 medios aéreos para las tareas de extinción, y esta mañana se han incorporado dos helicópteros y están preparados, además, dos aviones de carga en tierra.

Las tareas se están centrado en cerrar el perímetro con maquinaria y equipos de tierra prestando principal atención al flanco izquierdo del incendio por su proximidad de una importante masa forestal de pinos y eucaliptos.

Por tierra, se mantiene un dispositivo compuesto por más de 150 efectivos: seis autobombas, cuatro buldóceres, diez grupos de bomberos forestales, dos agentes de Medio Ambiente, seis técnicos de Operaciones, un técnico de Extinción, cuatro Brigadas de Incendios Forestales (BIIF) y el Grupo Regional de Mando.

También están activadas la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF) y se ubicado en la zona el módulo del puesto de mando avanzado para coordinar las tareas relativas a la extinción.

El fuego mantiene cortada desde ayer tarde la carretera HU-8100, en Aroche. EFE