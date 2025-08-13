Entrevista
Niños Raros: «El auténtico éxito es disfrutar el proceso creativo de hacer canciones»
El grupo de rock alternativo nacido en Sant Antoni de Portmany regresa a la isla este jueves gracias al ciclo de conciertos Dorado Live Shows, en el escenario Venice Bay de Cala de Bou, donde ejercerán de teloneros de León Benavente. En un descanso en uno de sus ensayos, nos atienden Guillem Llavero (voz y guitarra), Marco Marqués (guitarra) y Oliver Barnosi (batería). Este jueves, además de sus temas conocidos, presentarán las canciones que formarán parte de su próximo elepé.
Vuestro último EP es de 2023. ¿Cuándo tendremos material nuevo de Niños Raros?
[Marco] Este año hemos estado grabando lo que va a ser nuestro primer álbum y ahora estamos en el proceso de mezcla, en el que estamos probando con distintas personas. En teoría, queremos publicar el disco para finales de año.
¿Dónde lo habéis grabado?
[Guille] En Madrid a principios de este año. En un estudio distinto, porque hasta ahora todo lo que habíamos grabado había sido con Joan Barbé, en los Magrana Studios de Ibiza. Y este año hemos probado en Madrid por un conocido que tenía yo, Alejandro Leiva, que es productor y músico de una banda. Y queríamos probar con él porque nos encajaba creativamente su visión. Y ahora para la mezcla, estamos probando con distintos técnicos para ver cuál nos convence más.
¿Hay algún cambio de estilo respecto a vuestros trabajos anteriores?
[Marco] Respecto al último EP que sacamos, sí que abrimos un poco más las fronteras de las influencias. Con este álbum hemos ido todavía un poco más allá. Hay un poco de todo. Tenemos canciones más experimentales, quizá con estructuras un poco más distintas. Y es bastante distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Y sobre todo nos ha ayudado, yo creo, que las canciones las probamos en directo.
¿Algunas de estas canciones nuevas sonarán este jueves en Cala de Bou?
[Guille] Como este jueves el concierto es un poco más reducido de tiempo, tocaremos un mix de ambas cosas, canciones publicadas y no publicadas. Tocaremos material nuevo.
De vuestras primeras canciones se dijo que sonabais como los Arctic Monkeys. ¿Os identificáis con esta influencia? ¿A quién escucháis ahora?
[Guille] Pues hasta ahora, lo que hemos publicado sí es cierto que tiene una gran influencia de Arctic Monkeys, Strokes, Royal Blood... Esos fueron los grupos que escuchábamos cuando empezamos a tocar. Y ahora para las nuevas referencias del álbum, estamos escuchando muchos grupos nacionales como Viva Belgrado, Carolina Durante, que son grandes influencias a nivel musical y ya no musical, sino también en lo que nos transmiten, nos ayudan también a definir un poco nuestro sonido. También cada miembro del grupo tiene sus propias referencias y luego las aportamos.
¿Estáis teniendo muchos conciertos?
[Marco] En directo ahora mismo, como nos hemos metido en el estudio, hemos tocado menos, pero hace poco fichamos con una agencia de contratación y hemos empezado a tocar en festivales. De hecho, el último concierto fue en Mallorca, en el Mallorca Live Festival. Hemos estado en el circuito de salas de Madrid y en Ibiza ya tocamos en el Sueños de Libertad y en el Sonorama Ibiza. Y estamos un poco a la espera de ver en qué salas tocamos de aquí al futuro, cuando ya publiquemos el disco.
¿Cómo se hace para meter la cabeza en el mundo de la música? ¿Cómo se cruza la frontera que te permite acceder al éxito?
[Marco] Yo creo que depende un poco también de qué es lo que consideras tú que es el éxito, porque si estás haciendo algo que te gusta, ya sea música o cualquier cosa artística, en cierta forma ya estás triunfando. Si estás únicamente pensando en el éxito como sinónimo de llegar a miles de personas o conseguir dinero o algo así... no es nuestro caso, ya que creo que el motivo real por el que empiezas un proyecto así es porque estás en una habitación, solo o con tus amigos, haciendo algo que te gusta, que te entusiasma. Si es algo que no te gusta realmente, al final te acaba quemando. Pero si disfrutas del día a día el proceso de crear, de escuchar las canciones que habéis hecho o el álbum, si todo ese proceso creativo ya lo disfrutas, lo demás, el éxito, es un extra que puede venir o no, pero creo que es esencial que no sea el objetivo final, que no sea el único motivo por el que lo haces. Lo importante es disfrutar del camino.
Vivís repartidos entre Madrid y Ibiza. ¿Cómo influye esto en la banda?
[Oliver] En los inviernos nuestra base está en Madrid porque hasta ahora todos hemos estado estudiando. Ahora creo que soy yo el único que queda estudiando. Nacho trabaja, Guille y Marco trabajan en verano en Ibiza y estamos un poco más sueltos, pero también estamos bastante enfocados en que en este invierno, después de sacar el disco, habrá que hacer una gira, y tocará centrarse en sacarlo adelante.
El desamor es un tema recurrente en vuestras canciones. ¿Tan jóvenes y ya atrapados en la trampa del amor romántico?
[Guille] Yo soy el que escribe las letras y es cierto que siempre suelo tirar para el amor de cualquier tipo. A mí me mueven mucho las emociones y principalmente el amor, pero hay veces en que las letras las dejo un poco a la interpretación, porque no todas hablan de un amor romántico como tal, muchas tienen que ver con la nostalgia. En el nuevo álbum sí que hemos abierto un poco más el contenido, pues hay letras que son en plan una chorrada que se nos ha ocurrido, o hay canciones que cuentan una historia. Creo que líricamente hemos evolucionado bastante.
¿Cómo es vuestra dinámica de trabajo?
[Guille] Cuando estamos en Madrid tenemos una rutina de trabajo en que cada semana ensayamos dos veces o tres. Ensayando es como salen las ideas, poniéndolas todas en conjunto y es como mejor trabajamos a la hora de componer. Al principio tirábamos mucho de lo que se le ocurría a uno en su casa, la desarrollaba por completo y luego la enseñaba a los demás. Ahora trabajamos más en equipo, se nos ocurre un riff o unos acordes, los tocamos en directo los cuatro y vamos tirando de ahí. Y creo que sale todo bastante más natural.
¿Sentís que al hacer música de guitarras hacéis música del siglo pasado? ¿El rock es una música antigua?
[Guille] Con los ciclos de conciertos y festivales que hay, creemos que el rock está más vivo que nunca. Cuando empezábamos en Ibiza sí que éramos los raritos, pero en Madrid lo normal es conocer a alguien que está en una banda.
