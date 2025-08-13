Jordi Martí, arquitecto: "Si no hace frío en invierno y el verano es muy largo y caluroso..."

Durante años, se ha repetido como consigna que la orientación al sur es la mejor para cualquier vivienda. Sin embargo, Jordi Martí, arquitecto formado en eficiencia energética y diseño pasivo, que busca que los edificios logren una temperatura interior confortable, asegura en su perfil de TikTok que no lo tiene tan claro. "¿Es un error orientar las casas a sur?", reflexiona en uno de sus vídeos.

En zonas frías

El arquitecto defiende que orientar el hogar al sur sigue siendo una buena decisión en muchos casos, sobre todo en zonas frías. "En verano me va a tapar bien y en invierno va a entrar el sol, porque pasa más bajo", detalla Martí mientras muestra un ejemplo.

Para él, la clave está en aplicar soluciones como toldos, persianas, aleros y vegetación pensada para adaptarse en cada estación del año. "Esta casa en algún momento tendrá una bonita sombra gracias a las hojas de la parra", apunta el experto.

A su vez, añade con ironía: "Algunos [...] comentasteis que se asarían como un pollo. [...] Pues yo sigo considerando buena idea orientarse a sur, porque es fácil protegerse en verano".

¿Y si hace más calor que frío?

La estrategia cambia cuando el verano domina el calendario: "Si donde vives en invierno hace frío, es buena idea orientarse a sur. Si no hace frío en invierno y el verano es muy largo y caluroso quizá sí es buena idea orientarse a norte". Además, la fachada, al rebajar la radiación directa, reduce el riesgo de sobrecalentamiento. "A norte nunca tienes sol", recuerda, salvo si se vive en el hemisferio sur, donde, como él mismo aclara, todo se invierte.

Dos opciones para situar la vivienda

El norte no solo es útil para climas cálidos, también puede ser estratégico para habitaciones muy concretas. "Yo orientaría a norte un estudio si vas a pasar allí muchas horas y necesitas una luz difusa y constante", sugiere el arquitecto.

Sin embargo, es contundente con otras orientaciones: "Este y oeste mejor evitarlos, porque es complicado controlar la luz del sol; especialmente oeste, en verano puede ser horrible". Y con un tono humorístico limita la decisión a dos motivos: "Así que o lo haces porque tienes unas vistas espectaculares o porque estás haciendo la casa de tu peor enemigo".

Diseñar a partir del entorno y clima

Martí insiste en que no hay soluciones universales. Cada vivienda debe pensarse a partir del clima y el entorno: a mejor orientación es la que responde al lugar con inteligencia.