Georges Chabbat repite con una muestra donde "la luz es el color"

"Son mundos lejanos, invisibles a simple vista, que orbitan en el silencio del espacio", así empieza la carta de presentación de la nueva exposición de Georges Chabbat titulada 'Sueños de exoplanetas', que se inauguró este lunes 11 de agosto en la sala del Club Diario de Ibiza. La muestra cuenta con treinta y cinco pinturas y dieciséis esculturas del artista y estará abierta al público hasta el 29 de agosto, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas.

El pintor francés de 76 años vuelve a este espacio tras su anterior muestra, 'Abstracciones líricas', del mes de julio. Esta vez, su obra se centra en el universo y en especial, en la forma de los exoplanetas (planetas que orbitan alrededor de estrellas que son el Sol). "Soy un fanático de la astronomía", expresa sonriente el artista. "El universo es un misterio. Aunque gran parte de mi obra es azul, porque me gusta el color, el universo es oscuro, violeta u otro color. Realmente no lo sabemos y eso me resulta intrigante", comenta.

Georges Chabbat se formó en la Escuela de Arte y Arquitectura de Marsella Luminy, pero fue en 1985 cuando decidió dedicarse por completo a la pintura. Desde hace dos años, reside en Ibiza junto a su pareja y traductora, Catherine-Marie Personnaz, quien también acompaña de cerca su obra.

En 'Sueños de exoplanetas', Chabbat no intenta representar los planetas, sino que los imagina y modela. "No son estrellas, pero viven junto a ellas", afirma en el texto de presentación. Su enfoque se sitúa entre la abstracción lírica, el surrealismo y la ciencia ficción.

"Cada pintura es una aventura interior. Como los exoplanetas están muy lejos, yo los sueño, los imagino y los pinto", explica. Utiliza técnicas mixtas de acrílico y aceite, dependiendo de si el soporte es más fino o más grueso, y usa la luz como un elemento importante en sus obras, de modo que, según la posición del espectador, pueden verse varias sombras del mismo color. "El color es la luz. Y la luz es el color", recalca el artista.

Una persona observando las pinturas de la muestra. / J. A. Riera

Materiales reciclados

Junto a las pinturas, las esculturas proponen una visión más abstracta. Están realizados en su mayoría con materiales reciclados (plástico, piedra, hierro, madera, papel) y sus formas evocan formas entre lo arcaico y lo futurista. "La figura se forma en su imaginación. A veces ve una cosa en la naturaleza, piensa lo que podría ser y va agregando materiales hasta que lo termina. Cuando está acabado lo sabe", comenta su pareja.

Las obras no tienen título, solo un número identificativo. Esto se debe a que el artista no quiere dar una respuesta concreta, sino que es libre a la interpretación del espectador. "Si pongo un título, es falso. Quiero que la gente imagine lo que quiera", afirma el pintor.

Tras la inauguración de la muestra, Catherine-Marie Personnaz comparte sus impresiones: "Fue realmente interesante, con mucho público francés, pero echamos de menos a más ibicencos y españoles. No solo para comprar, sino para mirar y apreciar este arte".