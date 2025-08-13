Eclipse de sol total en Ibiza: un acontecimiento único

El 12 de agosto de 2026 es la fecha prevista para el eclipse de sol total visible que se podrá observar en España. Ibiza también será testigo de este fenómeno astronómico que no tenía lugar desde el verano de 1905. Al ser un acontecimiento inusual que se podrá contemplar muy bien en Ibiza, expertos en la materia como la presidenta de la Agrupació Astronòmica de Ibiza, María Jesús Palomeque, pronostican «la llegada de muchos turistas».

Aunque todavía quedan 364 días para vivir en Ibiza el primer eclipse total de sol después de 121 años, Palomeque advierte sobre la necesidad de que las instituciones se pongan inmediatamente manos a la obra: «Hay que empezar a prepararse ya. Creo que llegamos tarde, ya que será un evento multitudinario al aire libre. Vendrá mucha gente y los distintos ayuntamientos y el Consell de Ibiza deben estar preparados para adaptarse a esta circunstancia».

El eclipse total de sol es un fenómeno en el que el astro rey queda totalmente tapado por la Luna. Esto origina una llamativa imagen en el cielo, ya que queda absolutamente oscuro cuando aún no es de noche. En Ibiza, Palomeque calcula que la duración de este fenómeno será «de aproximadamente un minuto o un poco más».

Los interesados en vivir esta experiencia única deben seguir una serie de recomendaciones. En caso contrario, puede conllevar consecuencias negativas para la salud, según explica Palomeque: «Para un eclipse hay que llevar unas gafas homologadas que son específicas para ver este fenómeno astronómico. No valen las gafas solares ni radiografías. Tampoco sirven las lentes de los soldadores, a no ser que cuenten con la correspondiente certificación. El uso incorrecto de las gafas puede traducirse en problemas para la visión. Es algo muy serio, ya te puedes llegar a quedar ciego. No es ninguna tontería». Además, remarca que «las gafas rayadas tampoco son útiles para los eclipses solares».

Triada de eclipses solares en España

Palomeque indica que las gafas para eclipses solares «no caducan [a no ser que estén dañadas] nunca». La presidenta de la Agrupació Astronòmica también habla sobre el partido que se le puede sacar a la compra este tipo de gafas. El motivo es que el eclipse de 2026 es solo el primero de los tres grandes eclipses que se vivirán a lo largo de tres años consecutivos en nuestro país. Es la llamada triada de eclipses. Es por ello que considera que «las gafas pueden utilizarse más allá de una vez, si uno no las estropea».

La enseñanza es otro de los pilares para disfrutar de esta experiencia. Palomeque relata que «desde la Agrupació se va a formar a los chavales de los centros educativos de la isla para que sepan cómo se debe mirar un eclipse total de sol».

Todo hace indicar que el de agosto del año que viene será el eclipse que mayor expectación genere en Ibiza y uno «especialmente interesante», según señala Palomeque. En 2027, más concretamente el día 2 de agosto, el eclipse también será total, pero tan solo en ciertos puntos de España como el sur de la Península y principalmente Andalucía. Desde las Pitiusas no será visible. En cambio, el 26 de enero de 2028 sí que será visible. No obstante, no será tan vistoso, al ser anular. Es decir, la Luna no llega a tapar del todo al Sol.

«Una puesta de sol espectacular»

El vistoso fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto tendrá lugar cuando el Sol ya se encuentre bajo sobre el horizonte. «La puesta de sol ese día será seguramente espectacular», pronostica Palomeque, quien considera que «además, será algo muy aclamado por la gente que esté en otras partes del país».

En cuanto a las recomendaciones sobre desde dónde observarlo, Palomeque dice que «cualquier ubicación en puntos altos que estén libres de obstáculos». También son buenos lugares de observación las zonas orientadas al oeste, apunta Palomeque.

A los interesados por el mundo de astronomía, hay que sumarles los apasionados por la fotografía. «Se sacarán imágenes impresionantes, ya que va a ser una pasada de acontecimiento», indica Palomeque refiriéndose a las capturas que se harán al eclipse.

«Necesidad» de provisión de material

El equipamiento necesario para el eclipse es uno de los temas que más preocupa a Palomeque: «Vendrá mucha gente y es necesario que la gente disponga del material necesario para poderlo observar. Es urgente que lo puedan comprar y que los ayuntamientos y el Consell puedan facilitar el material a la ciudadanía». A pesar de ello, hasta la fecha las instituciones no han proporcionado ningún tipo de información sobre la provisión de material para dicho evento.

Según explica Joan Lluís Ferrer en un artículo publicado en este medio en abril de 2024, «los observadores a la cita apreciarán cómo la Luna empieza a superponerse al sol como si le diera un ‘mordisco’. Dicho bocado parecerá irse haciendo más grande progresivamente, hasta que ocupará todo el disco solar, que quedará totalmente tapado por la Luna». Ferrer agrega: «Una vez finalice el eclipse total de Sol, este irá recuperando terreno hasta que el satélite terrestre se retire totalmente y lo deje de nuevo descubierto».

A pesar de que está previsto que lleguen muchos visitantes a Ibiza coincidiendo con este fenómeno, de momento no hay datos ni informaciones sobre las reservas en negocios hoteleros de la isla, al contrario que en Mallorca, donde ya hay numerosas reservas.