Ambiente de ‘Casino Royal’ para la cena anual de la Asociación Elena Torres

La Asociación Elena Torres celebra el jueves 21 de agosto su sexta cena anual por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, un evento que contará con un menú especialmente diseñado para esta ocasión y que, como gran novedad, se iniciará con una copa de bienvenida inspirada en Casino Royal. Será una noche ambientada en el casino, sin dinero real y con una puesta en escena elegante, sofisticada y divertida

Esta cena solidaria tiene un precio donativo de 75 euros por persona que se destinarán íntegramente al proyecto de investigación contra el cáncer que lidera la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka y las entradas pueden reservarse a través de los teléfonos 649 43 50 21 y 650 22 41 05. La velada comenzará a las 20:30 horas con una copa de bienvenida.