Tony Bonet, diseñador de Ibiza: «Vi a la reina con mi vestido y mi cerebro entró en modo Homer Simpson»

El 4 de agosto fue un día muy especial para Tony Bonet. El diseñador ibicenco acudía, como cada año, a la recepción que los Reyes ofrecían en los jardines de Marivent. Lo último que esperaba este jordier era ver a la reina vestida con un modelo suyo. No tiene claro si esa noche sintió más nervios o más ilusión. Ahora las peticiones para el ‘Mery’, el vestido de la reina, se han disparado y el modisto anda como loco tratando de conseguir ¡en pleno agosto! las telas y puntillas con las que se confeccionó el modelo, que es de hace un par de temporadas.

¿En qué momento dice «este vestido me suena»?

Estábamos esperando en la cola, un poquito lejos aún, y Virginia [Vald] me dice «he visto a la reina, va de blanco». Y pensé, «qué guay». Al acercarnos un poco más empecé a pensar que la silueta me sonaba y que parecía un vestido mío, pero no estaba seguro. De lejos no veo nada y ese día no llevaba las gafas. Me dijeron si no conocía mi vestido, pero es que veo menos que un gato de escayola. Así como nos íbamos acercando me parecía cada vez un poquito más el mío y cuando ya la tuve delante sí que dije: «Es mi vestido».

¿Qué siente en ese momento?

Sentí una ilusión muy muy muy muy grande. No me lo esperaba para nada. A veces te avisan de que cabe la posibilidad de que luzcan una pieza tuya, pero en este caso, no. En ese momento no te da tiempo de nada, tu mente está asimilándolo. Además, estás esperando tu turno y cuando estás seguro al cien por cien de que es tu vestido ya te toca dar la mano a los Reyes.

¿Y? ¿Cómo reaccionó?

No reaccioné. La reina me dijo «Tony, al final ya me he puesto tu vestido». Y me dijo, mirando a la princesa y a la infanta: «Diles quién eres». Y yo, nervioso, les dije: «Soy Tony Bonet, he confeccionado el vestido de su majestad doña Letizia y creo que me voy a morir aquí en medio». Mi cabeza entró en modo Homer Simpson, cuando tiene el mono con los platillos en el cerebro, ¿sabes? No me caí, pero me entró el estrés, un estrés con una alegría máxima. Es como cuando, por ejemplo, vas por Madrid o alguna gran ciudad y ves a alguien con un vestido tuyo. Cruzarte con gente que lleva tu ropa es un subidón. Pues eso fue lo mismo pero multiplicado.

¿Alguna vez le habían dicho que había una posibilidad de que vistiera a la reina?

No para este evento, para otros, pero tampoco es que te digan «mañana se va a poner un vestido tuyo». Te dicen que puede haber una posibilidad.

¿Cuál es la historia de este vestido?

Este vestido, que se llama ‘Mery’, tiene un par de años, es de hace varias temporadas y pertenece a la colección cápsula ‘Arrels’, inspirada en las mujeres de Ibiza. Es todo artesanal, está hecho en batista de algodón bordada, el cuerpo está trabajado con un calado con puntillas estudiado para que siente bien y en la espalda tiene elástico para que te haga efecto corpiño pero que sea cómodo de llevar. Lleva un volante en el escote y la falda es larga con un gran volante y bolsillos, en los que hago mucho hincapié. Soy muy maniático, no me gusta la ropa sin bolsillos, para mí, es incómoda.

Te ayudan mucho cuando no sabes dónde colocar las manos.

Exacto, tengo una amiga que dice que los usa como protección.

¿Se llama ‘Mery’ por algún motivo?

Bueno, porque una de las primeras que se lo puso fue la consellera de Promoción Económica, Maria Fajarnés, en un avance de temporada, creo.

¿Cómo llega ese vestido al armario de la reina Letizia?

Es sencillo, como una venta online, más o menos, no hay películas. Te llega un mail de Casa Real con una serie de fotos y de pautas pidiendo si les puedes mandar unas muestras de cierta talla. Mandas las muestras de lo que te piden, no sé si se lo prueban o no, eso ya es cosa de Casa Real, y a la semana o lo más rápido posible te devuelven lo que no les ha cuadrado, te dicen lo que se quedan y pagan. Porque compran, no piden. Luego, si tienen que hacer un pequeño cambio, te avisan y lo hacen ellos. He tenido suerte y, en mi caso, no han tenido que acortar ni hacer modificaciones.

¿Cómo vio a la reina?

Radiante. Quien me conoce sabe que soy muy autocrítico, vi que le sentaba bien y que iba cómoda. Igual no soy imparcial, pero bueno, tengo ojo de modisto, la vi por detrás y vi que le quedaba bien ajustadito. Y con el largo ideal.

Usted no trabaja con stock, ¿le están pidiendo este vestido?

Sí, pero la cruda realidad es que se trata de un vestido hace dos temporadas y estamos en agosto, con media España de vacaciones y cerrados. Busca ahora los materiales. Busca puntillas, busca fabricantes... Como sabes que cierran en verano haces una previsión de lo que vas a necesitar, pero tratándose de un vestido de hace varias temporadas… Y desde el incendio de mi antiguo taller no trabajo con stock sino bajo pedido. Me pasó una vez que se me quemó todo y ya no me pasa más. Así que esta semana está siendo muy interesante: buscando los materiales, quién nos puede fabricar la tela, quién nos puede mandar algún material similar a los originales… Reeditaremos el vestido. Será el ‘Mery 2.0’.

¿Es un vestido asequible?

Tengo que recalcular el precio. Estoy mirando las telas y las puntillas y el precio ahora no es el mismo que hace unas temporadas, cuando lo hice. Tampoco recuerdo qué costaba en su momento. Tengo 40.000 modelos de todos estos años y es imposible recordar el precio de todos.

Tras la reina, ¿a qué famosa le gustaría vestir?

Me gusta vestir a todo el mundo. Soy feliz cuando veo a cualquier persona son un vestido mío por la calle. Una colaboración que estaría muy guay, que creo que podría encajar y que nos podríamos divertir, sería con Rosalía. Algo así muy estrambótico. Lo que me gustaría, pero es imposible, sería vestir a Lola Flores. Y me apetecería mucho hacerles una propuesta a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La reina lo lució en blanco, pero juraría que lo he visto con estampado de flores.

Como es un vestido del que tenemos todo el patronaje hecho, a veces tenemos un corte de tela de color o estampado y, para romper con el blanco, hacemos todo para lo que dé ese corte. Si tengo cien metros de tela, los vestidos que salgan de esos cien metros. Como se hacía antiguamente. Mira, ahora tengo unos metros de un estampado de loros que me apasiona y es lo que estoy haciendo. Pero el blanco es el rey.

Nos guste o no nos guste.

Así es, además, en verano sienta muy bien. Este vestido, en blanco, es un básico, atemporal, no pasa de moda. Y es muy versátil. Te lo pones con un buen taconazo y vas estupenda de noche, pero te lo pones con unas sandalias o unas deportivas y vas supercool.

El patrón no parece sencillo.

No lo es. Lo ves y parece fácil, pero no. Lleva cuatro o cinco puntillas diferentes colocadas estratégicamente para que siente bien, para que haga forma. Eso de las puntillas es importante, importantísimo ahora, porque hay que buscarlas para hacer de nuevo el vestido y no hay de todas las que necesito. Y luego están los bolsillos, que es un detalle técnico.

¿Cómo le está yendo esta temporada?

En moda, hasta diciembre no se sabe nada, parece que va rara, a trompicones. Llevamos dos temporadas que es así. A veces flojea y de repente un día te salva toda la semana. Rara, pero, por ahora, bien.

Por cierto, creo que la foto que se hizo usted luego posando con la reina tiene historia, ¿no?

[Ríe] Sí, coincidimos en la recepción y estuve hablando un poquito con ella y con Leonor y Sofía. Le dije si nos podíamos hacer una foto los dos juntos y ella misma me cogió el móvil, se lo pasó a la infanta Sofía y le dijo «haznos una foto». Le dije que no, que no hacía falta, pero la reina me contestó que sí, que ella hacía las fotos muy bien. Y nos la hizo. Pero, tonto de mí, al cabo de un rato pensé que me tendría que haber hecho una foto con las tres. No caí. Ya te lo he dicho antes, entre los nervios y la ilusión del momento estaba en modo Homer Simpson.

¿De verdad le dijo que se iba a morir ahí mismo?

No sé si dije morir a caer, no me acuerdo. Igual hablé demasiado, pero bueno, está bien, no dije nada por lo que se vaya a caer el mundo.