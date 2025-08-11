Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes

«El tabaco es perjudicial para la salud. Es la principal causa de enfermedades respiratorias, de cáncer de pulmón y de muchas otras patologías que impactan gravemente en la calidad de vida de las personas y en la sostenibilidad del sistema sanitario. Ahora bien, creemos firmemente que la mejor solución no es la prohibición». Así de contundentes se muestran desde la conselleria de Salud sobre el anteproyecto de ley de la nueva normativa antitabaco, que ampliará significativamente los espacios libres de humo en todo el país, y que aún debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y tramitada en el Congreso de los Diputados.

La nueva ley, que busca prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes, marquesinas, exteriores de salas de fiesta, vehículos laborales e incluso playas, ha provocado un choque frontal con el sector de la hostelería en Balears y ha generado un pronunciado escepticismo en la conselleria de Manuela García, que prefiere -dice- políticas más centradas en la prevención y la educación.

De hecho, su mensaje es claro: si bien el tabaco es perjudicial y el objetivo de una generación libre de humo para 2030 es compartido, la prohibición no es la solución. La administración autonómica aboga por «políticas eficaces que ayuden a reducir el consumo de tabaco» mediante acciones de prevención, deshabituación y protección activa de la población no fumadora.

Su estrategia se articula en torno a tres grandes objetivos -explican desde Salud-: evitar que los jóvenes se inicien en el consumo, ayudar a los fumadores a dejarlo y proteger a quienes no fuman. En lugar de una prohibición generalizada, la conselleria defiende la creación de ‘Espacios sin humo’ mediante la adhesión voluntaria, con incentivos fiscales y distintivos de calidad. Un ejemplo de este modelo es la Red Balear de Playas sin Humo, que ya suma 53 arenales.

El Govern balear también apoya el aumento del precio del tabaco como medida disuasoria, especialmente entre los jóvenes, pero insiste en que los ingresos adicionales deben reinvertirse en políticas activas contra el tabaquismo, una posibilidad que, según la conselleria, ha sido descartada por el Ministerio de Hacienda. Actualmente, Balears ya está implementando programas como Respira Vida para pacientes hospitalizados, Decideix en centros educativos y diversos programas de deshabituación tabáquica en el Servicio de Salud.

«Desproporcionada»

La voz del sector de la restauración se alinea con la postura del Govern. Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración CAEB, considera que la prohibición de fumar en las terrazas es una medida «desproporcionada». Ferrer destaca que las terrazas son espacios clave donde se ha logrado una buena convivencia entre fumadores y no fumadores y teme que la normativa pueda generar confusión entre los turistas, quienes «valoran nuestra oferta hostelera y el uso de las terrazas como un elemento diferencial». Por ello, el sector -manifiesta- se pone «a disposición del Ministerio para dialogar y buscar soluciones equilibradas para todos».

Hostelería de España ha presentado una encuesta realizada por la consultora 40dB a más de 1.659 ciudadanos cuyos resultados respaldan su postura. Según esta consulta, el 69,3 % de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas que las prohibiciones. La posible restricción en terrazas tampoco es vista como una prioridad, ya que más del 56% no la considera urgente. El 85,2 % de los encuestados anticipa que los fumadores seguirían haciéndolo en las inmediaciones, dificultando la labor de los trabajadores y generando nuevos problemas. Además, un 62,6% teme un efecto negativo en la imagen turística del país, especialmente cuando otros destinos como Francia han excluido a las terrazas de sus prohibiciones. Menos de un tercio de la población cree que la medida contribuirá a reducir el consumo.

El texto elaborado por el Ministerio de Sanidad busca reducir el consumo de tabaco en un 1-2 % y generar un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros anuales en el sistema sanitario. Para lograrlo, la normativa contempla medidas como la equiparación del vapeo al tabaco tradicional y la prohibición de los vapeadores de un solo uso.

Las nuevas zonas libres de humo incluirán terrazas, marquesinas de autobús, exteriores de salas de fiesta, vehículos laborales, centros educativos, instalaciones deportivas, piscinas públicas y perímetros de seguridad de 15 metros en los accesos a edificios públicos y sanitarios. Además, se exigirá el empaquetado neutro para todos los productos de tabaco, con un color único para los paquetes, y se eliminarán los clubes de fumadores. La ley contempla sanciones para quienes no cumplan la normativa.

A pesar de estos anuncios y restricciones, los estancos de Mallorca consultados por este medio aseguran no haber notado un descenso en las ventas. «Sigue todo igual. La gente viene a comprar siempre lo mismo y la misma cantidad desde hace años, haya la ley que haya», afirma una trabajadora que lleva 15 años en el sector, que apunta que lo único que ha observado ha sido un cambio hacia el tabaco de liar. «Y que conste que estoy a favor de que se prohíba, aunque me dedique a ello», confiesa.

Otros estanqueros, sin embargo, se muestran escépticos sobre la efectividad de la ley, ya que dudan de que la gente deje de fumar en la playa o en otros espacios públicos si no hay una vigilancia efectiva. «¿Me dirás que va a ir la Policía sitio público por sitio público para vigilar esto? Si son muy pocos. Aquí lo que ocurre es que pagamos todos por el mal comportamiento de algunos», considera uno de los empleados, para el cual las prohibiciones no cambiarán los hábitos de consumo, una opinión que coincide con el escepticismo manifestado por una parte de la sociedad en la encuesta de Hostelería de España.