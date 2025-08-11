Magia, talleres y actividades refrescantes para los más pequeños en Ibiza

Galería: Fiesta para niños en el centro de Ibiza / J.A. Riera

La plaza Antoni Albert i Nieto, en Vila, acogió ayer por la mañana una serie de actividades infantiles incluidas en el programa de las Festes de la Terra. Los niños asistentes pudieron disfrutar del espectáculo de magia del Mag Albert y sus invitados, y también hubo diversos talleres de manualidades y castillos hinchables. Para poder soportar mejor las altas temperaturas, tampoco faltaron juegos de agua para que los participantes se pudieran refrescar y aliviar un poco el bochorno.

Las actividades de les Festes de la Terra continuarán hoy con los torneos de basket 3x3 Ibiza Estiuball, que se disputarán hasta el viernes, de las 19 hasta las 23 horas en las pistas de Sa Bodega. El martes por la tarde, además, la asociación KestiKlab llenará el paseo de Vara de Rey de música y talleres con motivo del Día Internacional de la Juventud.