Letizia, una reina rendida a la moda Adlib de Ibiza

Los años 20. Los felices 20. Pero en el siglo XXI. Así podría bautizarse la relación de la reina Letizia con la moda de Ibiza. En los últimos cinco años es habitual verla luciendo prendas de diseñadores de la isla y se ha hecho una gran fan de las espardenyes tradicionales.

Con un diseño de Virginia Vald en 2024.

El primer momento Adlib de doña Letizia llegó con la pandemia, durante la visita que los Reyes hicieron a Ibiza, dentro de la ruta para promocionar el turismo nacional. Bajó del coche frente al Museu Arqueològic y un gran «Oooh» recorrió la multitud agolpada en la vía Romana. Aquel vestido blanco largo sólo podía ser Adlib. «Es de Charo Ruiz», apuntaba una señora. Y sí. El vestido ‘Aida’. Esa noche las visitas bloquearon la web de la firma. Todos querían el vestido de la reina, que costaba 549 euros. Una experiencia que se repitió en 2022, cuando apareció en la recepción de Marivent con otro diseño suyo, el ‘Aryana’. Impactó por su color, naranja, su estampado de chumberas, el favorecedor escote bardot y el vuelo de su falda. La experiencia, esa noche, de Charo Ruiz, fue muy similar a la que vivió el pasado 4 de agosto Tony Bonet: emoción máxima al ver que la reina llevaba un vestido suyo, algo que le chivó la consellera María Fajarnés mientras aguardaban en la cola para la recepción. Por cierto, en ese momento el vestido estaba rebajado a 351 euros.

El año pasado la que se llevó la alegría fue Virginia Vald cuando vio a doña Letizia vestida con un modelo suyo en la primera aparición de la Familia Real en sus vacaciones en Mallorca: una cena en familia en un restaurante en es Portitxol. Un vestido que aún no estaba a la venta, avance de la temporada de 2025, una pieza con cuello halter, corte en A, falda de vuelo y largo midí ligeramente asimétrico. En fondo blanco y completamente bordado con flores en tono buganvilla.

En 2020, en plena pandemia, una aparición de la reina con un vestido camisero de Vintage Ibiza salvó la temporada a los diseñadores en un año de ventas muy bajas, según explicaron ellos mismos.

Pero si hay alguien que está encantada con el armario de la reina, bueno, más bien dicho con el zapatero, son Patricia Monjo y su suegra Isabel Prats, de Espardenyes Torres. No hay verano, desde hace cuatro años, que doña Letizia no se las ponga mientras está en Mallorca. Las llevó en una visita al santuario de Lluc, en Valldemosa, en los jardines de Alfàbia y, hace sólo unos días, para visitar la exposición de Joan Miró y salir luego a cenar. «Estoy muy contenta. me enorgullece ver que se las pone año tras año», comenta Monjo. Por cierto, se trata del modelo más sencillo y tradicional que elaboran y se puede encontrar en su web por 120 euros. Para las que quieran calzarse como una reina.