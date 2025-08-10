Sant Llorenç
Tradición, cultura popular y música en el día grande
Sant Llorenç homenajea a su patrón este domingo con una misa, el tradicional desfile de carros y el concierto de Groove Garage
Misa solemne, desfile de carros típicos, ball pagès y un concierto al aire libre. Sant Llorenç celebra este domingo su día grande con una programación pensada para reunir a todo el pueblo en torno a sus tradiciones más arraigadas.
La jornada arranca a las 18.30 horas con la misa en honor al patrón en la iglesia de la localidad. A las 19.30 horas está previsto el tradicional desfile de carros, que da paso a la actuación de ball pagès a cargo de la Colla de Labritja. Al acabar, habrá dulces tradicionales a cargo del Ayuntamiento de Sant Joan para acompañar la entrega de trofeos, que comenzará a las 21 horas.
A las 21.30 horas, el grupo ibicenco Groove Garage será el encargado de poner música a la noche con un concierto en directo para cerrar la jornada por todo lo alto.
Actividades para todos
Pero, las fiestas en Sant Llorenç no terminan aquí. El miércoles 13 de agosto se celebrará una caminata popular de cinco kilómetros que recorrerá las fuentes de Ca na Della, Can Pere Musson y la Font de Balàfia. El sábado 16 la finca de ‘s’Hort den Cosmi’ acogerá el Compack Sporting desde las ocho de la mañana. El domingo 17 será el día dedicado a la tercera edad, con una misa solemne en la iglesia, comida en el restaurante Es Pins y la representación teatral de ‘S’història d’un premi’ por parte de la Associació de Vesins de Molí.
Los días 20 y 23 de agosto la cocina tradicional será protagonista con talleres y concursos en Juntos Farm. El programa se cerrará el domingo 31 con la Festa de la Font de Balàfia, que incluirá misa, ball pagès y refrigerio.
