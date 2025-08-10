El número de niños de Ibiza y Formentera de 0 a 4 años cae a datos de hace dos décadas

La isla de Ibiza bate récords de población pero, en cambio, el retroceso de los habitantes de 0 a 4 años de edad -que indica también una caída en el número de nacimientos- es imparable.

Según los datos de la última encuesta del Instituo Nacional de Estadística (INE), en Ibiza a 1 julio de 2025 había registrados 6.164 niños de 0 a 4 años, lo que marca un mínimo histórico en casi dos décadas. Hay que retroceder hasta julio de 2006 (había 6.162 niños) para encontrar un dato semejante.

Esta situación se vive también en Formentera, incluso de manera más acentuada. En esta isla, en julio de 2025 había registrados 325 niños de entre 0 y 4 años. La cifra más baja desde julio de 2004, cuando se contabilizaron 323 niños. En el caso de Formentera, sin embargo, este descenso de la natalidad también está yendo de la mano de una caída de la población.

Si nos fijamos en los habitantes de 5 a 9 años, en Ibiza se ha mantenido gracias al repunte de nacimientos que se registró en los años 2018 y 2019. No obstante, una vez ya han pasado cinco años, es previsible que la bajada de la natalidad repercuta también en esta franja de población. En Formentera, en cambio, la caída del número de niños de 5 a 9 años se mantiene persistente desde el año 2019.

Cada vez más ancianos

El número de niños ha caído a cifras de hace dos décadas, pero si hablamos de los ancianos, en cambio, su población se ha duplicado en este periodo de tiempo. Nunca ha habido en Ibiza y Formentera tanta gente mayor como ahora, estableciendo auténticos récords poblacionales

Así, en julio de 2.025, el INE registró en Ibiza a 4.551 personas de entre 75 y 79 años de edad. Se trata de un máximo histórico y duplica al número de personas de esta franja de edad que había en la isla en enero de 2004, cuando solo eran 2.256.

Si hablamos de la población a partir de 80 años, también se ha duplicado: en julio de 2025 hay contabilizados 5.388 ancianos, mientras que en enero de 2004 solo había 2.569. La población de octagenarios y nonagenarios en Ibiza se ha mantenido al alza con un solo retroceso entre enero y abril de 2021, coincidiendo con el periodo de mayor afectación en la isla de la epidemia del covid.

En Formentera la tendencia es similar. En julio de 2025 el INE registró 344 personas de entre 75 y 79 años, y 439 formenterenses de 80 y más años. En este caso, la población de ancianos en la isla también se ha duplicado en dos décadas.

Ibiza crece, Formentera baja

Pese a este paulatino envejecimiento, si Ibiza mantiene un continuo incremento de población es gracias a la llegada de personas procedentes de fuera de la isla. Así, también según esta encuesta del INE, entre julio de 2024 y julio de 2025 Ibiza ha registrado un aumento de 1.550 personas nacidas en el extranjero. Por desgracia, esta encuesta no contabiliza la llegada de las personas procedentes de fuera de la isla pero de nacionalidad española, lo que permitiría conocer la aportación de los peninsulares al crecimiento poblacional, que en este último año ha sido de 2.925 personas.

En Formentera, en cambio, el aumento de población extranjera (97 personas en el último año) no ha sido capaz de compensar la caída de habitantes de la isla, que ha perdido 40 residentes en el último año. Formentera registra una pérdida de habitantes continua desde julio de 2018, cuando alcanzó su máximo poblacional: 12.173 personas. Actualmente, la isla tiene registrados 11.548 residentes.