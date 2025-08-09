La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas en su horario habitual tras el incendio de este viernes

Las puertas de la Mezquita-Catedral han abierto sus puertas a las visitas este sábado en su horario habitual tras el incendio de este viernes. La zona afectada por el fuego está acotada, pero se pueden ver a lo lejos los efectos del fuego en la capilla donde se originaron las llamas.

A las 8.30 horas de este sábad,o las puertas de la Mezquita Catedral de Córdoba se han abierto a las visitas como cualquier otro sábado. Visita gratuita de 8.30 a 9.30, y después con la tarifa habitual para visitantes de fuera de Córdoba. A la hora de la apertura, los bomberos, que han estado toda la noche allí tras la extinción del fuego, todavía trabajaban tanto en el interior como en el exterior del templo, en la zona afectada por el incendio varias. La presencia de las dotaciones de bomberos es muy visible en la calle Magistral González Francés, donde hay varios vehículos del SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento), así como coches de la Policía Nacional y Local con agentes desplegados, pero sin las calles cortadas al tránsito peatonal.

En la Puerta de Santa Catalina, fachada este de la Mezquita, muy cerca del lugar donde se localizó el incendio, hay una hilera de bombonas de óxigeno de los equipos de respiración de los bomberos, mochilas y otro material junto a un camión rojo del SEIS, con los que el viandante puede hacerse una idea del importante despliegue puesto en marcha desde ayer.

Un poco más abajo, en la misma calle, un poco más abajo del hotel Eurostars Conquistador, los bomberos trabajan con un vehículo autoescala con el que acceden a las cubiertas, donde todavía, poco antes de las 8.30 horas se pueden ver a los efectivos andando por los tejados, revisando e inspeccionando.

En concreto, en el lugar hay dos conductores, un jefe de operaciones y cuatro bomberos, que trabajan principalmente en la fachada y cubierta del templo.

Zona afectada por el incendio, que se encuentra acotada. / Víctor Castro

La Mezquita-Catedral ha abierto a las 8.30 horas.

Desde poco antes de la hora de apertura del monumento, a las 8.30 esperaban en el exterior de la Puerta del Perdón varias decenas de personas, la mayoría turistas. Entre murmullos en varios idiomas, los visitantes han accedido,primero al Patio de los Naranjos, y después al un templo, donde en el mar de columnas que los ha recibido todavía se respiraba algo de olor a humo.

Los bomberos continúan trabajando en la zona. / Víctor Castro

La zona afectada por el incendio, la nave de Almanzor, está acotada con vallas que llegan a la altura de la cintura, por lo que puede contemplarse a lo lejos, la zona arrasada por el fuego, donde se escucha el sonido de las máquinas dventilaciónón que usan los bomberos para sacar el humo.