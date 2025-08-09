Del fútbol a la gastronomía: Messi llevará su plato favorito a España con El Club de la Milanesa

El Club de la Milanesa, una cadena de restaurantes que nació en Buenos Aires, quiere conquistar el mundo y lo hace de la mano de uno de los grandes, Leo Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. El astro argentino ha confesado en múltiples ocasiones que su comida preferida son las milanesas y ahora emprende una apuesta personal y gastronómica que las llevará a otro nivel.

Messi, como socio estratégico de la cadena de restaurantes, refuerza la visión de la marca, consolida a milanesa como un clásico de la cocina argentina y la impulsa más allá de los límites nacionales.

"La llegada de Leo Messi como socio de El Club de la Milanesa potencia la identidad de la marca y la conecta con lo más auténtico del ser argentino. Más que un plato, la milanesa es sinónimo de tradición y sabor. Y ahora, con El Capitán jugando en este equipo, su historia está lista para cruzar fronteras y llegar todavía más lejos", afirma la empresa.

Referente de la gastronomía argentina

La cadena de restaurantes se encuentra en una fase de expansión que incluye nuevas aperturas en América y su llegada a Europa antes de 2027. Luego de la incorporación de locales en Miami y consolidarse en Uruguay, la mirada se enfoca en trasladar el sabor de la milanesa argentina a Italia, Portugal y España, uno de los primeros destinos confirmados.

En 2007 en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, nació El Club de la Milanesa con un formato de comida para llevar. En poco tiempo el pequeño local de barrio se convirtió en un referente gastronómico y ya cuenta con más de 70 sucursales en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.