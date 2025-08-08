Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Demuéstralo en nuestro nuevo test de actualidad
Redacción
Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test de actualidad semanal. Cada semana seleccionamos algunas de las noticias más destacadas y te retamos a acertar. ¿Cuánto sabes de lo que ha pasado en los últimos días?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- Simpa' en Ibiza: detenido cuando iba a huir dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- Inspectores del Consell de Ibiza inmovilizan cuatro vehículos y localizan a un 'pirata' que se dio a la fuga
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»
- El historiador Antoni Ferrer Abárzuza: «Hoy en día no deberíamos tener una visión heroica de los corsarios, eran hombres de guerra»
- Ibiza Final Boss', el turista que se ha hecho viral en redes